UNIFACS é referência em ensino a distância e recebe prêmio Top of Mind 2024

Com mais de 50 anos de tradição e inovação, instituição segue atuando na democratização da educação superior em Salvador e em todas as cidades com polos EAD

Publicado em 29 de maio de 2024 às 06:00

Annita Kelly Cardoso de Andrade, diretora da UNIFACS recebe premio TOP OF MIND de José Carlos Martins Leite, diretor da Potencial Pesquisas Crédito: Divulgação

Pesquisa desenvolvida pelo grupo MKT Consult consagrou mais uma vez a UNIFACS como a marca mais lembrada na memória dos baianos quando o tema é curso de Educação a Distância. A qualidade acadêmica e a flexibilidade da Universidade Salvador foram destaque no prêmio Top of Mind, que laureia as marcas mais fortes na mente do consumidor soteropolitano.

A solenidade de premiação aconteceu na última quinta, 23 de maio, no auditório de Centro Médico Mater Dei, em Rio Vermelho. “Ser a marca mais lembrada pelo soteropolitano é um orgulho tremendo e todo esse reconhecimento só é possível graças ao irrestrito foco na promoção do melhor ensino à população e, também, na busca constante pelo que há de mais atual dentro e fora da academia e no mercado de trabalho”, comemorou Annita Kelly Cardoso de Andrade, Diretora da UNIFACS.

Modalidade de ensino que mais cresce no país, a educação a distância foi a escolha de mais de 3 milhões de estudantes brasileiros em 2022, segundo dados do último Censo do Ensino Superior, divulgados pelo MEC. Com isso, a UNIFACS, focada na missão de democratizar o acesso a formação de qualidade, amplia a educação para além dos grandes centros.

“A UNIFACS traz na sua atuação a tradição, mas sem deixar de olhar para o futuro, para inovação de portfólio e, claro, novas formas de chegar em cidades onde antes parecia impossível por conta da dimensão do nosso estado. Então, quando pensamos nas estratégias e investimentos, direcionamos o olhar para levar qualidade acadêmica através da ampliação da nossa rede de polos pelos quatro cantos da Bahia”, detalhou Lorena de Lima, Gerente Nacional de Operações Comerciais do Ensino Digital.

A UNIFACS é integrante da Ânima Educação, o maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país. Com mais de 50 anos de tradição, a instituição oferece na modalidade a distância mais de 60 cursos de graduação e 150 de pós-graduação, além de todo portfólio de cursos presenciais.

Currículo inovador

Nos últimos anos, o ensino digital tem rompido barreiras na busca por atender os estudantes com diferentes tipos de experiência. Segundo Annita Andrade, a instituição tem investido em um modelo acadêmico diferenciado e inovador, estruturado de modo que os currículos são ofertados de maneira integrada, organizados por competências.

“Nosso objetivo é proporcionar ao estudante uma compreensão global do conhecimento. Isso significa que hoje nossos cursos não são mais divididos em disciplinas e sim por Unidades Curriculares, o que garante a oportunidade de vivenciar a realidade social e profissional durante a formação, uma vez que o estudante desenvolve projetos para a resolução de problemas complexos durante a experiência universitária, com a orientação e mentoria dos professores, assim como acontece na sociedade e na profissão”, detalhou a diretora.

Na Universidade, mesmo estudando no EAD, o estudante tem acesso a diversos tipos de experiências, como aulas assíncronas com tutor, aulas síncronas ao vivo e, dependendo da área de conhecimento, práticas presenciais com experiências em laboratório.

“Nos modelos curriculares mais tradicionais, a ênfase está em uma formação pautada por conteúdo e nas disciplinas, pensadas e executadas isoladamente, em uma ordem cronológica pré-fixada. O resultado? Conhecimento compartimentado, pouca integração, pouca abertura ao pensamento complexo e, consequentemente, falta de visão global das coisas. O nosso modelo propõe uma inversão dessa lógica”, completou Annita Andrade.