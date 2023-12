Você não precisa de bola de cristal para prever o futuro

Aprenda a decifrar o sinais. Crédito: Shutterstock

Prever o futuro é o sonho de muita gente. Não à toa, o que não falta é entretenimento ligado ao tema, como séries e filmes, além de livros de ficção. Para quem busca algo mais concreto e dentro de uma realidade previsível, existem conteúdos mais robustos. Há, inclusive, perfis em rede sociais dedicados a analisar comportamentos e apontar tendências, que ajudam a entender a sociedade e prever o que vem por aí. Fizemos uma lista para você dar alguns passos nessa direção. Confira.

Filmes e séries

Futuro distópico, mundos paralelos, análises com conclusões que trazem um novo olhar sobre o que já existe, recortes sobre profissões pouco comuns, o que não faltam são produções com temas semelhantes que nos fazem parar para pensar “fora da caixa”. Criadas para entreter, muitas delas acabam até mesmo antecipando comportamentos ou tecnologias que se tornarão comuns anos depois ou trazendo descobertas assustadoras sobre algo que até então parecia inofensivo.

Cena de 'O Dilema das Redes'. Crédito: Reprodução

Entre os títulos disponíveis nos canais de streaming estão produções aclamadas, como os filmes Matrix (de 1999, no Prime Video), Laranja Mecânica (de 1972, na HBO Max) e O Preço do Amanhã (de 2011), o documentário O Dilema das Redes Sociais (lançado em 2020 pela Netflix, dirigido por Jeff Orlowski), e séries de ficção como Dark (estreou em 2017 e teve três temporadas) e Black Mirror (com 6 temporadas), além da documental Abstract: The Art of Design (com 14 episódios).

Livros

Um dos grandes nomes da literatura que aborda questões contemporâneas é o historiador israelense Yuval Harari. Temas como nacionalismo, mudanças climáticas, imigração, violência e pós-verdade estão presentes nos livros Sapiens: Uma Breve História da Humanidade (discute a história da humanidade desde os primórdios até os dias atuais), Homo Deus: Breve História do Amanhã (especula sobre o futuro da humanidade, discutindo possíveis caminhos para a evolução humana, tanto biológica quanto tecnologicamente) e 21 Lições para o Século 21 (explora tópicos como inteligência artificial, fake news, mudanças climáticas e outros desafios atuais).

Entre obras de ficção, destacam-se Fahrenheit 451, escrito em 1953 por Ray Bradubury. O livro descreve um governo totalitário, num futuro incerto, que proíbe qualquer livro ou tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído e se rebelar contra o status quo.

Box "Feios". Crédito: Divulgação

Outros títulos distópicos são Admirável Mundo Novo, publicado em 1932 por Aldous Huxley, indispensável para quem busca leituras sobre autoritarismo, manipulação genética, ficção especulativa e outros temas que se tornam cada dia mais atuais; 1984, de George Orwell, lançado em 1949 e considerado um dos romances mais influentes do Século XX por trazer uma poderosa reflexão ficcional sobre a capacidade destruidora de qualquer forma de poder totalitário.

Fechando a lista está a série Feios, do renomado escritor americano Scott Westerfeld, conhecido pelos livros YA (Young Adult ou Jovem Adulto), nos quais os protagonistas são adolescentes ou têm vinte e poucos anos. Composta por quatro volumes: Feios (Uglies), Perfeitos (Pretties), Especiais (Specials) e Extras, a trama se passa em um mundo distópico no qual os jovens passam por uma cirurgia para se tornarem "perfeitos" aos 16 anos. Cada livro explora diferentes aspectos desse universo. Fã da série, a atriz Joey King (A Barraca do Beijo) levou o projeto de adaptação das obras para a Netflix.

Plataformas

A internet está repleta de plataformas focadas em mapear comportamentos e antecipar tendências, criadas por veículos de comunicação, pesquisadores e influenciadores digitais que diariamente compartilham com seus seguidores reflexões que passam por temas como consumo, sustentabilidade, tecnologia e moda, entre outros.

Plataforma reconhecida e respeitada, o The Summer Hunter exista há mais de oito anos compartilhando conteúdos através de diversos meios: site, podcast, newsletter e perfil no Instagram, com cerca de 220 mil seguidores. Além dos conteúdos on-line, acaba de anunciar um projeto totalmente off-line: sua casa de Verão no Rio de Janeiro.

Um dos temas abordados pelo The Summer Hunter. Crédito: Reprodução

Outra plataforma brasileira de mídia e entretenimento multicanais de relevância é a Obvious, que atua desde 2015 na construção de narrativas voltadas para mulheres. São vários perfis no Instagram - @obvious.cc, @prazerobvious e @chapadinhasdeendorfina – e presença no Telegram, Tiktok, Youtube, nos podcasts Bom Dia, Obvious; O Corre Delas; Rádio Endorfina e Senta Que Lá Vem DR, além da newsletter.

Questionadoras e sempre em transformação, as revistas Trip e TPM também compartilham “aspas fortes” de personalidades e trazem reflexões, que são compartilhadas em seus perfis nas redes sociais. Sites como Steal The Look, que abordam tema mais ligados à moda, também provocam sua comunidade para refletir sobre comportamento e consumo.

Nessa linha, nomes como os de André Carvalhal (@carvalhando) e Jorge Grimberg se destacam. O primeiro é escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade e tem como propósito “transformar pessoas e organizações, abrindo os olhos, a cabeça e o coração delas”. Autor dos livros Como Libertar o Presente (2022), Como Salvar o Futuro (2020), A Moda Imita a Vida (2020), Viva o Fim (2018) e Moda com Propósito (2016), compartilha mensalmente suas análises em uma newsletter gratuita.

Fundador da Futuro House, Grimberg é escritor, mentor de criativos e previsor de tendências. Em setembro, promoveu a conferência Futuro Day no auditório do Museu de Arte Moderna, em São Paulo, onde reuniu um elenco de especialistas para discutir temas como macrotendências, futuro da moda, narrativas futuras e negócios do futuro.