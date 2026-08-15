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Wine Brasil Music amplia programação e leva vinhos, música e gastronomia para a Rua Chile

Evento acontece entre 20 e 23 de agosto no Centro Histórico de Salvador e reúne feira de vinhos, degustações, gastronomia, shows e o Campeonato Brasileiro de Degustação

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05:00

Wine Brasil Music 2025
Festival ganha segunda edição com programação ampliada Crédito: Betto Jr.

Após reunir mais de 8 mil pessoas em sua estreia, o Wine Brasil Music chega à segunda edição, de 20 a 23 de agosto, com programação ampliada. Em 2025, o público conheceu rótulos de vinícolas da Bahia, de outros estados brasileiros e de produtores internacionais, além de participar de encontros com especialistas do universo do vinho.

Neste ano, o festival ganha novos espaços no Centro Histórico de Salvador. Além do Palacete Tirachapéu, casa anfitriã, a programação se estende ao Chile 27 e à Rua Chile, reunindo vinho, gastronomia, música e conteúdo em experiências ligadas a diferentes terroirs do Brasil e do mundo.

Wine Brasil Music

Lançamento Wine Music Brasil 2026 por Elias Dantas
Herbert & Richard por Fernando Souza
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Herbert & Richard por Fernando Souza
Us Beatles por Divulgação
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Herbert & Richard por Divulgação
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
Wine Brasil Music 2025 por Betto Jr.
1 de 21
Lançamento Wine Music Brasil 2026 por Elias Dantas

A edição é realizada pelo Palacete Tirachapéu e pela ZUM Brazil, com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur. À frente da iniciativa estão Marcelo Magalhães, chairman do Palacete Tirachapéu; Tuca Zamaroni, CEO da ZUM Brazil; e Isaac Edington, presidente da Saltur. A promoter Licia Fabio e o jornalista Ronaldo Jacobina são os embaixadores do festival.

“Quando criamos o evento, queríamos proporcionar uma experiência que ultrapassasse a ideia de uma mostra tradicional. O nosso propósito era aproximar o vinho das pessoas e conectá-lo à música, à gastronomia, à arquitetura e à história deste lugar”, afirma Marcelo Magalhães.

“Nesta segunda edição, damos mais um passo. O evento ultrapassa os limites do Palacete e chega à Rua Chile, fortalecendo sua conexão com Salvador e com todo o território onde estamos inseridos. Queremos que o público caminhe, descubra espaços, encontre pessoas e viva o Centro Histórico de uma maneira especial”, completa.

Tuca Zamaroni destaca que a ampliação reforça a relação do festival com a região. “A Zum Brazil chega ao projeto com o propósito de contribuir para que o Wine Brasil Music ganhe as ruas como um festival. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível e reforçar a vocação da região para receber a população com segurança, cultura e entretenimento”, destaca.

Para Isaac Edington, o evento se soma às iniciativas voltadas ao fortalecimento do Centro Histórico e à movimentação de Salvador ao longo do ano. “Queremos uma cidade vibrante durante todo o ano. O Wine Brasil Music movimenta a economia, valoriza o Centro Histórico e reforça Salvador como destino de gastronomia, cultura e experiências”, declara.

Os ingressos custam a partir de R$ 60, mais taxas, e incluem uma taça para as degustações. Durante o evento, o público poderá conhecer vinícolas e rótulos de diferentes regiões do Brasil e do mundo. As vendas estão disponíveis no site da Zig Tickets.

Música ocupa o Palacete e a Rua Chile

A programação musical do Wine Brasil Music será realizada de quinta-feira a domingo, com apresentações distribuídas entre o palco principal e a sacada da Rua Chile. A agenda reúne blues, jazz, chorinho, pop-rock e discotecagem, acompanhados por carrinhos de vinho e opções gastronômicas.

Na quinta-feira, 20 de agosto, a programação acontece das 17h às 21h. Chocolate com Blues abre a agenda, das 17h às 18h. Em seguida, das 18h às 19h30, o DJ Deco Sodré se apresenta na sacada. Guto Gomes encerra a noite no palco principal, das 19h30 às 21h.

Na sexta-feira, 21, André Caldeira (Bella Ciao) e o Chorinho Nosso Sotaque se apresentam das 17h às 18h. O DJ Deco Sodré assume a sacada das 18h às 19h30, seguido pela Us Beatles, no palco principal, das 19h30 às 21h. 

No sábado, 22, May Sol Jazz e Felipe Evans abrem a programação, das 17h às 18h. Das 18h às 19h30, o DJ Deco Sodré volta à sacada. A Herbert & Richard encerra a noite no palco principal, das 19h30 às 21h, com um repertório inspirado em trilhas que marcaram a história do cinema e em clássicos do pop-rock internacional.

No domingo, 23, a programação começa mais cedo e acontece das 15h às 19h. O DJ Deco Sodré se apresenta na sacada das 15h às 17h30. Na sequência, o cantor Lutte encerra a edição no palco principal, das 17h30 às 19h.

Feira de vinhos no Palacete Tirachapéu

O Palacete Tirachapéu será o centro da feira de vinhos do Wine Brasil Music, reunindo produtores, importadores e representantes de diferentes regiões vitivinícolas. A edição contará com vinícolas da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e de Goiás, além de importadoras sediadas na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

Entre os nomes confirmados estão as baianas Vinícola Uvva e Vinícola Vaz; Buffon, Garbo Enologia Criativa e areA15 Vinícola Boutique, do Rio Grande do Sul; São Patrício e Monte Castelo, de Goiás; Primeira Estrada, de Minas Gerais; Essenza, de São Paulo; e Baobá Vino, do Rio Grande do Norte. A feira contará ainda com as importadoras Del Maipo Wines, Porto a Porto e Zahil Vinhos, ampliando a oferta de rótulos nacionais e internacionais.

A experiência permitirá ao público conhecer diferentes terroirs e estilos, conversar com produtores e profissionais do setor e degustar vinhos em um dos edifícios históricos mais emblemáticos da Rua Chile. A feira também dará visibilidade à diversidade da vitivinicultura brasileira e aos novos territórios produtores que vêm ganhando projeção no país.

Programação técnica

Além da feira e do campeonato, o Wine Brasil Music terá uma agenda de degustações conduzidas por enólogos, sommeliers, produtores e especialistas brasileiros e estrangeiros.

20 de agosto | Quinta-feira

10h | Espumantes do Brasil, com Gilberto Pedrucci (R$ 200). Rótulos: Peterlongo Privilege Rosé Brut 18 meses; Vaccaro Nature Sur Lie; Casa Pedrucci Millésime Brut; Courmayeur Moscatel Brut; Ponto Negro Celebration Prosecco; Garibaldi VG Nature Blanc de Blanc; Chandon Blanc de Noir Extra Brut.

15h | Vinhos de altitude de Santa Catarina, com Everson Fernando Suzin e Sergio Bruxo (R$ 200). Rótulos: Montepulciano 2022; Rebo 2022; Petit Verdot 2021; Malbec 2021; Cabernet Sauvignon 2021; Rosé Suzin 2022; Sauvignon Blanc Suzin 2023.

18h | Uruguai: Canelones e Castillo Viejo, com Alejandro Etcheverry (R$ 200). Rótulos: Blanc de Blanc 2025; Sauvignon Blanc 2025; Tannat Varietal 2024; Vieja Parcela 2023; Cabernet Sauvignon Reserva 2024; Reserva da Família 2023; Gran Tannat 2020; El Preciado 2022.

21 de agosto | Sexta-feira

10h | Bordeaux por Sérgio Musolino (R$ 200). Rótulos: Château Margnac 2019 Graves Branco; Château des Léotins 2023; Château L’Enclos 2018; Château Haut Guérin 2020; Château Cartujac 2017 Médoc; Château Cardinal 2022 Lalande-de-Pomerol; Château Notre Dame 2016 Montagne-Saint-Émilion; Château Cadet Soutard 2018 Saint-Émilion Grand Cru.

15h | Altos Montes: vinhos de altitude do Rio Grande do Sul, com André Tonnet e Sergio Bruxo (R$200). Rótulos: Angelina Nature 1931; Domans Chardonnay 1931 2023; Domans Rosé 2025; Domans Pinot Noir 2023; Domans Red Blend 2025; Angelina Cabernet Franc 2023; Domans Reserva Tannat 2022; Angelina Corte III 1931.

18h | Vinho de garagem, 35 anos depois, com Rémi Dalmasso e Juan Carlos Ferreira (R$ 1.400). Rótulos: Clos Badon 2022; Clos Badon 2023; Le Clos du Beau Père 2022; Le Clos du Beau Père 2023; dois Château Valandraud e dois Clos Romanille.

22 de agosto | Sábado

10h | Almaviva: pioneirismo que mudou o curso do vinho chileno, com Pascal Marty (R$ 1.400). Com as safras 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 e 2003 de Almaviva.

15h | Jerez: um vinho com 3.000 anos de história, com Arthur Azevedo (R$200). Rótulos: Barbadillo Pale Cream Sherry; Barbadillo Oloroso Sherry; Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda; Barbadillo Fino Sherry; Barbadillo Pedro Ximénez Sherry; Barbadillo Solear Manzanilla Sanlúcar de Barrameda; Barbadillo Eva Cream.

18h | Descubra a classificação dos vinhos alemães, com Thiago Mendes (R$300). Rótulos: VDP.Gutswein Dr. Von Bassermann-Jordan Riesling Trocken; VDP.Ortswein Dr. Von Bassermann-Jordan Deidesheimer Riesling Trocken; VDP.Erste Lage Wittmann Westhofener Riesling Trocken; VDP.Grosse Lage Wittmann Brunnenhäuschen Riesling Trocken.

Campeonato Brasileiro de Degustação chega a Salvador

A programação inclui ainda o 2º Campeonato Brasileiro de Degustação, marcado para o dia 20 de agosto, no Palacete Tirachapéu. Na disputa individual, os participantes terão o desafio de analisar 12 vinhos servidos sem a identificação dos rótulos.

Cada competidor terá dez minutos para avaliar cada vinho e registrar quatro informações: uva ou corte, valendo dez pontos; país de origem, sete pontos; região produtora, cinco pontos; e safra, três pontos. Ao final, será declarado campeão o participante que alcançar a maior pontuação.

Ações solidárias

Entidades como o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) - com 92 anos de atuação voltada à autonomia, cidadania e inclusão de pessoas cegas e com baixa visão - estarão presentes na dimensão social do Wine Brasil Music. As instituições serão beneficiadas por ações promovidas pelo evento. 

SERVIÇO | Wine Brasil Music 2026

Quando: 20 a 23 de agosto

Onde: Palacete Tirachapéu, Chile 27 e Rua Chile, Centro Histórico de Salvador

Ingressos para o festival: a partir de R$ 60, mais taxas

Degustações técnicas: de R$ 200 a R$ 1.400

Vendas: disponíveis no site da Zig Tickets.

Horários da feira no Palacete Tirachapéu:

Quinta e sexta, para o trade: horário exclusivo das 14h às 17h

Expositores: todos os dias, das 14h às 22h, exceto domingo, quando o funcionamento será até as 17h.

Para o público:

Quinta e sexta, das 17h às 22h

Sábado, das 14h às 22h

Domingo, das 11h às 17h

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas em diferentes plataformas.

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