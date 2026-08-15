FESTIVAL

Wine Brasil Music amplia programação e leva vinhos, música e gastronomia para a Rua Chile

Evento acontece entre 20 e 23 de agosto no Centro Histórico de Salvador e reúne feira de vinhos, degustações, gastronomia, shows e o Campeonato Brasileiro de Degustação



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05:00

Festival ganha segunda edição com programação ampliada Crédito: Betto Jr.

Após reunir mais de 8 mil pessoas em sua estreia, o Wine Brasil Music chega à segunda edição, de 20 a 23 de agosto, com programação ampliada. Em 2025, o público conheceu rótulos de vinícolas da Bahia, de outros estados brasileiros e de produtores internacionais, além de participar de encontros com especialistas do universo do vinho.

Neste ano, o festival ganha novos espaços no Centro Histórico de Salvador. Além do Palacete Tirachapéu, casa anfitriã, a programação se estende ao Chile 27 e à Rua Chile, reunindo vinho, gastronomia, música e conteúdo em experiências ligadas a diferentes terroirs do Brasil e do mundo.

Wine Brasil Music 1 de 21

A edição é realizada pelo Palacete Tirachapéu e pela ZUM Brazil, com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur. À frente da iniciativa estão Marcelo Magalhães, chairman do Palacete Tirachapéu; Tuca Zamaroni, CEO da ZUM Brazil; e Isaac Edington, presidente da Saltur. A promoter Licia Fabio e o jornalista Ronaldo Jacobina são os embaixadores do festival.

“Quando criamos o evento, queríamos proporcionar uma experiência que ultrapassasse a ideia de uma mostra tradicional. O nosso propósito era aproximar o vinho das pessoas e conectá-lo à música, à gastronomia, à arquitetura e à história deste lugar”, afirma Marcelo Magalhães.

“Nesta segunda edição, damos mais um passo. O evento ultrapassa os limites do Palacete e chega à Rua Chile, fortalecendo sua conexão com Salvador e com todo o território onde estamos inseridos. Queremos que o público caminhe, descubra espaços, encontre pessoas e viva o Centro Histórico de uma maneira especial”, completa.

Tuca Zamaroni destaca que a ampliação reforça a relação do festival com a região. “A Zum Brazil chega ao projeto com o propósito de contribuir para que o Wine Brasil Music ganhe as ruas como um festival. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível e reforçar a vocação da região para receber a população com segurança, cultura e entretenimento”, destaca.

Para Isaac Edington, o evento se soma às iniciativas voltadas ao fortalecimento do Centro Histórico e à movimentação de Salvador ao longo do ano. “Queremos uma cidade vibrante durante todo o ano. O Wine Brasil Music movimenta a economia, valoriza o Centro Histórico e reforça Salvador como destino de gastronomia, cultura e experiências”, declara.

Os ingressos custam a partir de R$ 60, mais taxas, e incluem uma taça para as degustações. Durante o evento, o público poderá conhecer vinícolas e rótulos de diferentes regiões do Brasil e do mundo. As vendas estão disponíveis no site da Zig Tickets.

Música ocupa o Palacete e a Rua Chile

A programação musical do Wine Brasil Music será realizada de quinta-feira a domingo, com apresentações distribuídas entre o palco principal e a sacada da Rua Chile. A agenda reúne blues, jazz, chorinho, pop-rock e discotecagem, acompanhados por carrinhos de vinho e opções gastronômicas.

Na quinta-feira, 20 de agosto, a programação acontece das 17h às 21h. Chocolate com Blues abre a agenda, das 17h às 18h. Em seguida, das 18h às 19h30, o DJ Deco Sodré se apresenta na sacada. Guto Gomes encerra a noite no palco principal, das 19h30 às 21h.

Na sexta-feira, 21, André Caldeira (Bella Ciao) e o Chorinho Nosso Sotaque se apresentam das 17h às 18h. O DJ Deco Sodré assume a sacada das 18h às 19h30, seguido pela Us Beatles, no palco principal, das 19h30 às 21h.

No sábado, 22, May Sol Jazz e Felipe Evans abrem a programação, das 17h às 18h. Das 18h às 19h30, o DJ Deco Sodré volta à sacada. A Herbert & Richard encerra a noite no palco principal, das 19h30 às 21h, com um repertório inspirado em trilhas que marcaram a história do cinema e em clássicos do pop-rock internacional.

No domingo, 23, a programação começa mais cedo e acontece das 15h às 19h. O DJ Deco Sodré se apresenta na sacada das 15h às 17h30. Na sequência, o cantor Lutte encerra a edição no palco principal, das 17h30 às 19h.

Feira de vinhos no Palacete Tirachapéu

O Palacete Tirachapéu será o centro da feira de vinhos do Wine Brasil Music, reunindo produtores, importadores e representantes de diferentes regiões vitivinícolas. A edição contará com vinícolas da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e de Goiás, além de importadoras sediadas na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

Entre os nomes confirmados estão as baianas Vinícola Uvva e Vinícola Vaz; Buffon, Garbo Enologia Criativa e areA15 Vinícola Boutique, do Rio Grande do Sul; São Patrício e Monte Castelo, de Goiás; Primeira Estrada, de Minas Gerais; Essenza, de São Paulo; e Baobá Vino, do Rio Grande do Norte. A feira contará ainda com as importadoras Del Maipo Wines, Porto a Porto e Zahil Vinhos, ampliando a oferta de rótulos nacionais e internacionais.

A experiência permitirá ao público conhecer diferentes terroirs e estilos, conversar com produtores e profissionais do setor e degustar vinhos em um dos edifícios históricos mais emblemáticos da Rua Chile. A feira também dará visibilidade à diversidade da vitivinicultura brasileira e aos novos territórios produtores que vêm ganhando projeção no país.

Programação técnica

Além da feira e do campeonato, o Wine Brasil Music terá uma agenda de degustações conduzidas por enólogos, sommeliers, produtores e especialistas brasileiros e estrangeiros.

20 de agosto | Quinta-feira

10h | Espumantes do Brasil, com Gilberto Pedrucci (R$ 200). Rótulos: Peterlongo Privilege Rosé Brut 18 meses; Vaccaro Nature Sur Lie; Casa Pedrucci Millésime Brut; Courmayeur Moscatel Brut; Ponto Negro Celebration Prosecco; Garibaldi VG Nature Blanc de Blanc; Chandon Blanc de Noir Extra Brut.

15h | Vinhos de altitude de Santa Catarina, com Everson Fernando Suzin e Sergio Bruxo (R$ 200). Rótulos: Montepulciano 2022; Rebo 2022; Petit Verdot 2021; Malbec 2021; Cabernet Sauvignon 2021; Rosé Suzin 2022; Sauvignon Blanc Suzin 2023.

18h | Uruguai: Canelones e Castillo Viejo, com Alejandro Etcheverry (R$ 200). Rótulos: Blanc de Blanc 2025; Sauvignon Blanc 2025; Tannat Varietal 2024; Vieja Parcela 2023; Cabernet Sauvignon Reserva 2024; Reserva da Família 2023; Gran Tannat 2020; El Preciado 2022.

21 de agosto | Sexta-feira

10h | Bordeaux por Sérgio Musolino (R$ 200). Rótulos: Château Margnac 2019 Graves Branco; Château des Léotins 2023; Château L’Enclos 2018; Château Haut Guérin 2020; Château Cartujac 2017 Médoc; Château Cardinal 2022 Lalande-de-Pomerol; Château Notre Dame 2016 Montagne-Saint-Émilion; Château Cadet Soutard 2018 Saint-Émilion Grand Cru.

15h | Altos Montes: vinhos de altitude do Rio Grande do Sul, com André Tonnet e Sergio Bruxo (R$200). Rótulos: Angelina Nature 1931; Domans Chardonnay 1931 2023; Domans Rosé 2025; Domans Pinot Noir 2023; Domans Red Blend 2025; Angelina Cabernet Franc 2023; Domans Reserva Tannat 2022; Angelina Corte III 1931.

18h | Vinho de garagem, 35 anos depois, com Rémi Dalmasso e Juan Carlos Ferreira (R$ 1.400). Rótulos: Clos Badon 2022; Clos Badon 2023; Le Clos du Beau Père 2022; Le Clos du Beau Père 2023; dois Château Valandraud e dois Clos Romanille.

22 de agosto | Sábado

10h | Almaviva: pioneirismo que mudou o curso do vinho chileno, com Pascal Marty (R$ 1.400). Com as safras 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 e 2003 de Almaviva.

15h | Jerez: um vinho com 3.000 anos de história, com Arthur Azevedo (R$200). Rótulos: Barbadillo Pale Cream Sherry; Barbadillo Oloroso Sherry; Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda; Barbadillo Fino Sherry; Barbadillo Pedro Ximénez Sherry; Barbadillo Solear Manzanilla Sanlúcar de Barrameda; Barbadillo Eva Cream.

18h | Descubra a classificação dos vinhos alemães, com Thiago Mendes (R$300). Rótulos: VDP.Gutswein Dr. Von Bassermann-Jordan Riesling Trocken; VDP.Ortswein Dr. Von Bassermann-Jordan Deidesheimer Riesling Trocken; VDP.Erste Lage Wittmann Westhofener Riesling Trocken; VDP.Grosse Lage Wittmann Brunnenhäuschen Riesling Trocken.

Campeonato Brasileiro de Degustação chega a Salvador

A programação inclui ainda o 2º Campeonato Brasileiro de Degustação, marcado para o dia 20 de agosto, no Palacete Tirachapéu. Na disputa individual, os participantes terão o desafio de analisar 12 vinhos servidos sem a identificação dos rótulos.

Cada competidor terá dez minutos para avaliar cada vinho e registrar quatro informações: uva ou corte, valendo dez pontos; país de origem, sete pontos; região produtora, cinco pontos; e safra, três pontos. Ao final, será declarado campeão o participante que alcançar a maior pontuação.

Ações solidárias

Entidades como o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) - com 92 anos de atuação voltada à autonomia, cidadania e inclusão de pessoas cegas e com baixa visão - estarão presentes na dimensão social do Wine Brasil Music. As instituições serão beneficiadas por ações promovidas pelo evento.

SERVIÇO | Wine Brasil Music 2026

Quando: 20 a 23 de agosto

Onde: Palacete Tirachapéu, Chile 27 e Rua Chile, Centro Histórico de Salvador

Ingressos para o festival: a partir de R$ 60, mais taxas

Degustações técnicas: de R$ 200 a R$ 1.400

Vendas: disponíveis no site da Zig Tickets.

Horários da feira no Palacete Tirachapéu:

Quinta e sexta, para o trade: horário exclusivo das 14h às 17h

Expositores: todos os dias, das 14h às 22h, exceto domingo, quando o funcionamento será até as 17h.

Para o público:

Quinta e sexta, das 17h às 22h

Sábado, das 14h às 22h

Domingo, das 11h às 17h