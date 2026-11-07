CBF divulga datas e horários dos últimos jogos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja quando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08:48
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, nesta sexta-feira (6), a tabela detalhada das duas rodadas finais do Brasileirão.
A 37ª rodada será realizada nos dias 24, 26, 27, 28 e 29 de novembro. Já na 38ª rodada, os dez últimos jogos acontecerão no dia 2 de dezembro, todos a partir das 21h30 (de Brasília).
Na penúltima rodada do campeonato, o Bahia enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no dia 28 de novembro, às 21h. Já o Vitória recebe o Santos no dia 29, às 16h, no Barradão.
Campanha do Bahia na Série A
Na 38ª rodada, o Rubro-Negro visita o Vasco da Gama no dia 2 de dezembro, às 21h30, em São Januário. No mesmo dia e horário, o Tricolor recebe o Atlético-MG na Arena Fonte Nova.
Campanha do Vitória na Série A
Com 53 pontos, o Bahia ocupa a 6ª colocação e está a quatro pontos do G-4. O Vitória está na 15ª posição, com 38 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.