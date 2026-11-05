ESQUADRÃO EM CAMPO

Cruzeiro x Bahia: confira onde assistir pelo Brasileirão e retrospecto das equipes

Sem vencer longe de casa desde setembro, Bahia encara Cruzeiro em busca de triunfo que não vem desde 2013; confira onde assistir ao jogo

Lucas Pereira

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:19

No primeiro turno, o jogo entre Cruzeiro e Bahia terminou em 2x1 para os mineiros Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O tempo do Campeonato Brasileiro 2026 está se esgotando e com cinco jogos a serem disputados, o Bahia busca chegar ao final da rodada 38 entre os cinco primeiros colocados para ir à Libertadores do ano que vem sem depender de ninguém. Nesta quinta-feira (5), o Esquadrão de Aço encara o Cruzeiro, em Minas Gerais, a partir das 21h30. Veja os detalhes da partida:

Onde assistir Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro x Bahia medem forças no Mineirão, a partir das 21h30, pela 34ª rodada da Série A. O confronto terá transmissão do Prime Vídeo e narração sem imagens no youtube da TV Baêa.

Vale lembrar que no primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Salvador, na Arena Fonte Nova, no mês de maio, e o jogo terminou em 2x1 para o time mineiro. Juba marcou para o Esquadrão; Kauã Moraes e Kaique Kenji para a Raposa.

Veja como foi Bahia x Cruzeiro 1 de 11

Bahia chega em busca de quebrar jejuns

Para esta partida, o Tricolor, atualmente com 53 pontos, enfrenta duas marcas incômodas. O time não vence longe de Salvador pelo Brasileiro desde o dia 5 de setembro, quando bateu o Bragantino por 3x2; são três jogos de lá até aqui, com duas derrotas para Athletico-PR (2x1) e Palmeiras (1x0), além do empate contra o Santos (1x1).

Contra a Raposa, o Bahia não sabe o que é ganhar fora desde 1 de dezembro de 2013, quando Marquinhos Gabriel e Anderson Talisca marcaram naquele 2x1, diante do Campeão Brasileiro.

Os tempos são outros e quase treze anos depois, Bahia e Cruzeiro estão afastados por quatro pontos na tabela do campeonato, ocupando a 6ª e a 3ª posições, respectivamente. O técnico do Esquadrão, Rogério Ceni, terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão no triunfo contra o São Paulo (3x2), na última rodada e deve ser a novidade no confronto.

Caso vença o duelo, o Bahia pode até terminar na 4ª colocação, dependendo dos resultados dos adversários diretos.

Como chega o Cruzeiro

Sob o comando do técnico Artur Jorge, o time cruzeirense chega com três vitórias seguidas e busca se consolidar na terceira colocação do Brasileiro. O time não terá a presença de William, Villalba e Matheus Pereira, que vão cumprir suspensão, e o zagueiro João Marcelo não joga mais este ano por causa de lesão no joelho.

Além deles, a Raposa pode ter problemas para enfrentar o time baiano; o artilheiro Kaio Jorge e o atacante Wesley vão ser julgados nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, após serem denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por provocações no jogo contra o Atlético-MG, ocorrido no dia 29 de outubro. A dupla pode pegar até seis jogos de suspensão e a decisão pode caber recurso.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Kike Olivera e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña; Zé Lucas, Lucas Romero e Gérson; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Ficha técnica

Cruzeiro x Bahia - 34ª rodada do Brasileirão

ESTÁDIO: Mineirão

DATA E HORÁRIO: quinta-feira, 5 de novembro, a partir das 21h30

ARBITRAGEM: Rafael Rodrigo Klein (RS), assistido por Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)