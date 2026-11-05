Cruzeiro x Bahia: confira onde assistir pelo Brasileirão e retrospecto das equipes

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Lucas Pereira
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:19
O tempo do Campeonato Brasileiro 2026 está se esgotando e com cinco jogos a serem disputados, o Bahia busca chegar ao final da rodada 38 entre os cinco primeiros colocados para ir à Libertadores do ano que vem sem depender de ninguém. Nesta quinta-feira (5), o Esquadrão de Aço encara o Cruzeiro, em Minas Gerais, a partir das 21h30. Veja os detalhes da partida:
Cruzeiro x Bahia medem forças no Mineirão, a partir das 21h30, pela 34ª rodada da Série A. O confronto terá transmissão do Prime Vídeo e narração sem imagens no youtube da TV Baêa.
Vale lembrar que no primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Salvador, na Arena Fonte Nova, no mês de maio, e o jogo terminou em 2x1 para o time mineiro. Juba marcou para o Esquadrão; Kauã Moraes e Kaique Kenji para a Raposa.
Veja como foi Bahia x Cruzeiro
Para esta partida, o Tricolor, atualmente com 53 pontos, enfrenta duas marcas incômodas. O time não vence longe de Salvador pelo Brasileiro desde o dia 5 de setembro, quando bateu o Bragantino por 3x2; são três jogos de lá até aqui, com duas derrotas para Athletico-PR (2x1) e Palmeiras (1x0), além do empate contra o Santos (1x1).
Contra a Raposa, o Bahia não sabe o que é ganhar fora desde 1 de dezembro de 2013, quando Marquinhos Gabriel e Anderson Talisca marcaram naquele 2x1, diante do Campeão Brasileiro.
Os tempos são outros e quase treze anos depois, Bahia e Cruzeiro estão afastados por quatro pontos na tabela do campeonato, ocupando a 6ª e a 3ª posições, respectivamente. O técnico do Esquadrão, Rogério Ceni, terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão no triunfo contra o São Paulo (3x2), na última rodada e deve ser a novidade no confronto.
Caso vença o duelo, o Bahia pode até terminar na 4ª colocação, dependendo dos resultados dos adversários diretos.
Sob o comando do técnico Artur Jorge, o time cruzeirense chega com três vitórias seguidas e busca se consolidar na terceira colocação do Brasileiro. O time não terá a presença de William, Villalba e Matheus Pereira, que vão cumprir suspensão, e o zagueiro João Marcelo não joga mais este ano por causa de lesão no joelho.
Além deles, a Raposa pode ter problemas para enfrentar o time baiano; o artilheiro Kaio Jorge e o atacante Wesley vão ser julgados nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, após serem denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por provocações no jogo contra o Atlético-MG, ocorrido no dia 29 de outubro. A dupla pode pegar até seis jogos de suspensão e a decisão pode caber recurso.
BAHIA: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Kike Olivera e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Viña; Zé Lucas, Lucas Romero e Gérson; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Cruzeiro x Bahia - 34ª rodada do Brasileirão
ESTÁDIO: Mineirão
DATA E HORÁRIO: quinta-feira, 5 de novembro, a partir das 21h30
ARBITRAGEM: Rafael Rodrigo Klein (RS), assistido por Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Wagner Reway (SC)
TRANSMISSÃO: Prime Vídeo