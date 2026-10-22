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Jogador mais bem pago do mundo fatura mais que o dobro que o segundo colocado, diz Forbes

Cristiano Ronaldo lidera lista com US$ 300 milhões em vencimentos previstos para a temporada 2026/27

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14:16

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo se mantém como o jogador mais bem pago do mundo, segundo levantamento da revista Forbes. Com US$ 300 milhões em vencimentos previstos para a temporada 2026/27, o equivalente a R$ 1,5 bilhão, o português ganha mais do que o dobro do segundo colocado, Lionel Messi, com US$ 145 milhões (R$ 728 milhões).

Também aparecem no top 5 Kylian Mbappé, com US$ 100 milhões (R$ 502 milhões); Erling Haaland, com US$ 85 milhões (R$ 427 milhões); e o brasileiro Vini Jr., com US$ 76 milhões (R$ 380 milhões).

Vini Jr. aparece na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Na última temporada, o brasileiro ocupou o sexto lugar.

Para realizar o levantamento, a Forbes considera os valores estimados dos salários dos jogadores na temporada, incluindo bônus e direitos de imagem, quando aplicáveis, além dos rendimentos com publicidade, patrocínios pessoais e outros tipos de acordos comerciais significativos.

Veja os dez jogadores mais bem pagos, segundo a Forbes

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por Reprodução/Redes sociais
Lionel Messi (Inter Miami): US$ 145 milhões (R$ 728 milhões) por Reprodução/FIFA
Kylian Mbappé (Real Madrid): US$ 100 milhões (R$ 502 milhões) por Antonio Villalba/Real Madrid
Erling Haaland (Manchester City): US$ 85 milhões (R$ 427 milhões) por Divulgação/Manchester City
Vinícius Júnior (Real Madrid): US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) por Divulgação/Real madrid
Lamine Yamal (Barcelona): US$ 55 milhões (R$ 276 milhões) por Shutterstock
Sadio Mané (Al-Nassr): US$ 54 milhões (R$ 271 milhões) por Al-Nassr/Divulgação
Jude Bellingham (Real Madrid): US$ 45 milhões (R$ 226 milhões) por Reprodução | Instagram
Harry Kane (Bayern de Munique): US$ 42 milhões (R$ 211 milhões) por Reprodução/FIFA
Mohamed Salah (Trabzonspor): US$ 40 milhões (R$ 200 milhões) por Liverpool/Divulgação
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Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por Reprodução/Redes sociais

Confira a lista da Forbes:

Cristiano Ronaldo (POR), Al-Nassr - 300 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão)

Lionel Messi (ARG), Inter Miami - 145 milhões de dólares (R$ 728 milhões)

Kylian Mbappé (FRA), Real Madrid - 100 milhões de dólares (R$ 502 milhões)

Erling Haaland (NOR), Manchester City - 85 milhões de dólares (R$ 427 milhões)

VINI JR (BRA), Real Madrid - 76 milhões de dólares (R$ 380 milhões)

Lamine Yamal (ESP), Barcelona - 55 milhões de dólares (R$ 276 milhões)

Sadio Mané (SEN), Al-Nassr - 54 milhões de dólares (R$ 271 milhões)

Jude Bellingham (ING), Real Madrid - 45 milhões de dólares (R$ 226 milhões)

Harry Kane (ING), Bayern de Munique - 42 milhões de dólares (R$ 211 milhões)

Mohamed Salah (EGI), Trabzonspor - 40 milhões de dólares (R$ 200 milhões)

Tags:

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Futebol

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