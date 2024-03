FUTEBOL

'Jogadores reagem bem em jogos decisivos': Léo Condé projeta Vitória preparado para o BAVI

Treinador elogiou segundo tempo do Vitória após garantir vaga na final do Baianão

Publicado em 17 de março de 2024 às 19:55

Vitória encara sequência de jogos decisivos nas próximas semanas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após garantir vaga na final do Baianão neste domingo (17) frente ao Barcelona, Léo Condé mostrou segurança ao projetar o clássico contra o Bahia na próxima quarta-feira (20) pela Copa do Nordeste. Além de tratar do BAVI, o treinador falou dos jogos seguintes da competição regional contra Fortaleza e Treze e da final do estadual contra o mesmo Bahia, destacando que o grupo está preparado.

"Nossos jogadores sempre reagem bem quando são jogos decisivos, quando estão pressionados, no bom sentido. Agora, é pressionado no sentido de estar classificando, de estar chegando na final, de estar brigando por título. Não é aquela pressão antiga de estar brigando contra o rebaixamento", destacou Condé em coletiva de imprensa no Barradão.

O treinador rubro-negro também deu destaque ao jogo dos seus atletas frente ao Barcelona, que carimbou o retorno do Vitória à final do Baianão depois de seis anos. O Leão chegou a sair atrás do placar e foi para o vestiário perdendo, mas virou o jogo com três gols em um intervalo de 12 minutos. Condé não poupou elogios para a atuação do time no segundo tempo após conversa no vestiário e 'mobilização geral' dos jogadores pelo resultado.

"A gente estava marcando mal, cedendo muito espaço para a equipe do Barcelona e conversamos sobre tudo isso no intervalo. [...] A gente pressionou, marcou alto, não deixou a equipe deles trocar passe e passou a ser mais assertivo, passamos a circular mais a bola, tentando achar o espaço. Foi um segundo tempo, assim, primoroso, tanto em termos de marcação quanto em termos de construção de jogo", analisou.

Já no segundo tempo, o atacante Iury Castilho acabou deixando o gramado após sentir lesão. Com a chegada de reforços, como o centroavante Luiz Adriano e o volante Léo Naldi, ambos regularizados para a disputa da Copa do Nordeste, Léo Condé foi questionado se vai promover a estreia de alguma das contratações no BAVI. Em resposta, disse que vai priorizar quem estiver em melhores condições, mas admitiu que deve levar os novos jogadores, ao menos, para o banco.

"Vamos ter já alguns jogadores à disposição e estamos observando aqueles atletas que estiverem numa condição melhor do ponto de vista físico. A gente deve levar para o jogo aqueles que tiverem melhores condições físicas e aí vai depender do que o jogo se apresentar, a estratégia que a gente vai tentar montar", explica o treinador, ao falar da possibilidade de estreia em campo.

Condé também fez questão de mencionar uma virada de chave no clube, que ao invés de estar pressionado por resultados negativos, vive a 'boa pressão' de obter grandes feitos e somar títulos na história do Vitória.

"Essa é a pressão boa que a gente quer sempre estar participando. O ano passado a gente tinha conseguido uma conquista inédita para o clube e agora mais uma vez a gente consegue avançar, chegar com possibilidade de disputar títulos. É claro que são jogos pesados, jogos assim, equilibrados, a gente sabe tudo aquilo que representa o clássico, principalmente no momento de decisão", completou.