SAÚDE

10 mitos sobre a prática e os benefícios do yoga

Veja como essa técnica milenar favorece a saúde física e o bem-estar geral

Portal Edicase

Publicado em 26 de junho de 2024 às 10:30

A prática de yoga faz bem para a saúde física e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) Crédito:

A prática de yoga une corpo, mente e espírito por meio de posturas físicas, técnicas de respiração e meditação, oferecendo inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Mas é preciso buscar técnicas confiáveis e com bases científicas para seguir, conforme explica Francisco Kaiut, professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural.

O yoga é uma técnica com mais de 5 mil anos de existência. Com o passar do tempo, novas técnicas, abordagens e descobertas científicas que agregaram e complementaram o conhecimento milenar. Por isso, ele se mantém atual e cada vez mais pessoas têm buscado a prática. De acordo com um levantamento realizado pelo The National Health Interview Survey, atualmente existem cerca de 300 milhões de praticantes de yoga mundialmente.

“É importante ter cuidado com mitos e técnicas superficiais no yoga para garantir uma prática segura. Seguir orientações corretas ajuda a evitar lesões e a obter os benefícios reais do yoga, aprender com fontes confiáveis facilita o início da prática, a tornando mais acessível e segura”, explica Francisco Kaiut.

Abaixo, confira a verdade sobre alguns mitos relacionados ao yoga!

1. Yoga é apenas alongamento

O yoga é muito mais do que apenas alongamento das articulações. Ele é uma prática de saúde integral que envolve também meditação, respiração e fortalecimento do corpo, entre outras técnicas.

2. Yoga é só para pessoas flexíveis

Qualquer pessoa pode praticar yoga, independentemente do seu nível de flexibilidade. Com a prática regular, a flexibilidade melhora e, em alguns casos, o estresse positivo é trabalhado conforme os limites do praticante.

3. Yoga é uma religião

Esse é um mito muito comum. Apesar de o yoga ser uma prática espiritual, ela não é uma religião. É uma técnica de autocuidado e promoção de saúde . Por isso, pode ser praticada por pessoas de todas as crenças.

4. Você precisa de equipamento caro para praticar yoga

Nem todos os movimentos ou posturas de yoga precisam de ferramentas. Tudo o que você realmente precisa é de um espaço tranquilo e confortável para praticar. Em técnicas como o yoga online, algumas posturas podem ser adaptadas.

5. Yoga é uma atividade física

O yoga é mais que uma atividade física. Apesar de incluir componentes físicos, ele também promove bem-estar mental e emocional, incorporando meditação e respiração, além de estimular um estilo de vida saudável, como atenção com a alimentação, gestão de estresse e outros cuidados que ultrapassam a noção de atividade física.

O yoga também reúne práticas de respiração e meditação (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) Crédito:

6. Yoga é só para o corpo

O yoga vai muito além do físico. A prática ajuda a trabalhar a saúde mental, emocional e espiritual. Isso porque ele integra práticas de respiração, meditação e mudanças no estilo de vida que complementam as posturas físicas.

7. O yoga não tem bases científicas

O yoga possui fortes bases científicas e é o centro de diversos estudos que têm comprovado os seus benefícios na redução do estresse, na melhora da flexibilidade, no equilíbrio emocional e até mesmo na saúde cardiovascular, validando a sua eficácia.

8. Não muda o estilo de vida

A prática de yoga não acontece apenas em cima do tapete. É um estilo de vida que traz mudanças profundas na forma de encarar a vida, a saúde, o dia a dia, incluindo mudanças na rotina benéficas para a saúde integral.

9. Há apenas posições complexas

A prática possui diversas posições, desde as mais complexas às mais simples. As primeiras, em especial, são direcionadas a um público mais experiente. Todavia, o yoga se adapta às necessidades individuais, com opções acessíveis para todos os níveis de habilidade e condicionamento físico.

10. O yoga é voltado para mulheres

O yoga é praticado por homens e mulheres, de todas as idades, oferecendo benefícios universais de bem-estar físico e mental, independentemente do gênero, idade, peso etc.