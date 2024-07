CULINÁRIA

11 dicas para preparar sopas saudáveis e auxiliar no emagrecimento

Veja como fazer escolhas corretas para desfrutar dos benefícios deste prato

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:49

O cuidado com o modo de preparo das sopas é fundamental para manter o prato saudável (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

As sopas são opções de alimentos bastante procuradas quando o assunto é emagrecimento. Por oferecerem benefícios à saúde do corpo, também são frequentemente consumidas por quem deseja aumentar o consumo de nutrientes ou, ainda, melhorar a qualidade da digestão.

No entanto, o que muitas pessoas desconsideram ao optar pelas sopas é que, assim como qualquer outro alimento, mesmo que ele pareça saudável, o modo como é preparado interfere completamente na sua qualidade. Isso porque a escolha dos ingredientes e o modo como eles são manuseados podem aumentar ou diminuir a quantidade de vitaminas, proteínas e fibras presentes em sua composição.

Pensando nisso, selecionamos 11 dicas para você preparar as suas sopas corretamente e manter uma alimentação saudável. Veja!

1. Escolha ingredientes frescos

Ao preparar uma sopa, a melhor opção é sempre utilizar vegetais frescos e de boa qualidade, pois eles ajudam a obter o máximo de nutrientes que o corpo precisa para manter-se saudável. “A alimentação balanceada também colabora para a manutenção do peso adequado, proporciona sensação de bem-estar e alivia o estresse”, explica a nutricionista Gabriela Taveiros.

2. Utilize caldo caseiro

Opte por preparar o seu próprio caldo utilizando ossos de frango ou vegetais. Isso ajuda a controlar o teor de gordura trans, aditivos artificiais e sódio que, normalmente, estão presentes nos caldos industrializados que causam problemas de saúde, como a pressão alta.

“O sal puxa a água, ou seja, retém líquidos. Com isso, o sangue fica mais ‘viscoso’ e com maior dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos. Esse aumento crônico da pressão dentro dos vasos leva à hipertensão arterial”, diz a nutricionista Natália Colombo.

3. Invista em proteínas magras

Além dos legumes, utilize também as proteínas magras, como frango, peixe, feijão e lentilha, pois eles tornam as sopas mais saborosas, completas e contribuem para o emagrecimento e manutenção muscular, uma vez que promovem a sensação de saciedade e são compostos por aminoácidos, que constroem os músculos.

4. Aproveite os grãos integrais

Inclua grãos integrais, como quinoa e cevada, para aumentar o consumo de fibras e dar textura às suas sopas. Isso faz com que os níveis de açúcar no corpo sejam estabilizados e o sistema digestivo atue de forma adequada, já que eles previnem a constipação intestinal e, assim como as proteínas magras, aumentam a sensação de saciedade.

5. Experimente especiarias

Para adicionar sabor ao seu prato, faça uso de especiarias como açafrão, gengibre ou pimenta, que são opções de temperos gostosos e oferecem benefícios para a saúde do organismo, bem como possuem efeito termogênico e ajudam no processo de emagrecimento. “Mas, para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, acrescenta a nutricionista Roseli Rossi.

Cozinhar os ingredientes corretamente evita a perda de nutrientes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

6. Cozinhe os ingredientes corretamente

O tempo de cozimento dos ingredientes é uma etapa fundamental para que a sopa desempenhe a função de proporcionar as vitaminas e fibras que o corpo precisa. Nesse sentido, evite cozinhá-los excessivamente para preservar os nutrientes dos alimentos, o ponto ideal é quando eles estão macios, mas ainda com textura.

7. Corte a gordura

Ao utilizar carnes e frangos, os especialistas recomendam que seja removido o excesso de gordura desses alimentos, já que essa substância pode aumentar os níveis de colesterol ruim (LDL), favorecendo o risco de doenças cardíacas e a inflamação crônica do corpo. “O LDL colesterol fixa as moléculas de gordura dentro das células, provocando a formação de radicais livres, que são prejudiciais ao organismo e aceleram o envelhecimento do corpo”, diz o cardiologista Allan Cembranel.

8. Aposte na variedade de vegetais

Utilize diferentes tipos de legumes para dar cor, sabor e aumentar a quantidade de nutrientes da sopa, pois, segundo a nutricionista Glauce Lamoglie de Carvalho, cada cor dos alimentos representa a predominância de certos nutrientes e fitoquímicos, princípios ativos presentes nos alimentos que são capazes de trazer benefícios ao corpo e prevenir doenças.

9. Evite cremes pesados

Se você consome as sopas para auxiliar no processo de emagrecimento, uma dica fundamental é evitar adicionar creme de leite ou queijos ricos em gorduras na preparação, dado que estes alimentos são ricos em gorduras e calorias. Assim, opte sempre por ingredientes mais leves, como tofu, creme de ricota e creme de amêndoas.

10. Fuja das frituras

Uma boa opção para tornar as sopas ainda mais saudáveis é recorrer ao bom e velho cozimento ao invés de fritar os alimentos, visto que isso ajuda a reduzir o teor de gordura presente no prato, que podem favorecer os problemas de saúde tanto físicos quanto mentais. “Se você está lutando para reduzir o consumo de alimentos fritos, procure ajuda de um profissional capacitado. Ele pode ajudá-lo a criar um plano alimentar saudável e equilibrado”, explica o Dr. Ronan Araujo, nutrólogo e endocrinologista.

11. Controle o carboidrato