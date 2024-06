NUTRIÇÃO

11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Veja como preparar receitas saudáveis e deliciosas com frutas e vegetais

Os sucos podem ser grandes aliados de quem deseja emagrecer. Ao serem preparados com frutas, verduras e legumes frescos, oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que sustentam o metabolismo e melhoram a digestão. Além disso, substituindo lanches calóricos e pouco nutritivos por sucos naturais, é possível reduzir a ingestão de calorias e aumentar a sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite.

Suco de mamão com laranja

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de uva com água de coco

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.