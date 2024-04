3 dicas para quem gosta de aventura em Queenstown

1. Atrações radicais

As atividades mais radicais são o sky diving, heli-biking e bungee jumping . Entre as que mais gostei estão o paragliding , o luge (um carrinho de rolimã que desce uma pista radical com túneis e tudo!), um piquenique no alto da montanha, pedalar às margens do lago e fazer rafting em cânions de corredeiras muito rápidas.