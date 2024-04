3 ferramentas do yoga para combater o estresse

1. Posturas físicas do yoga contra o estresse

De acordo com Ravi Kaiut, as asanas, posturas físicas do yoga , uma de suas técnicas mais famosas, ajudam a combater os sinais físicos do estresse. “As posturas físicas do yoga geram um relaxamento muscular, reduzem a tensão corporal e aumentam a consciência corporal, o que permite combater os sinais físicos do estresse. Além disso, ao praticar as posturas, o corpo libera endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, e diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse”, afirma o especialista.