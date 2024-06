3 perguntas e respostas sobre a Doença Falciforme

Hematologista esclarece as principais questões sobre a patologia hereditária

O dia 19 de junho marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme (DF), patologia hereditária monogenética, que afeta um único gene, mais frequente no mundo. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 3,5 mil crianças nasçam por ano com a enfermidade.