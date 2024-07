ANOTE!

3 receitas de chás para ajudar no funcionamento do organismo

As plantas com propriedades terapêuticas são extremamente benéficas para a saúde, especialmente quando utilizadas no preparo de chás.“Os chás potencializam os benefícios específicos de cada planta e comas catequinas, substâncias encontradas nestas, ainda ajudam no processo dedesintoxicação”, diz o farmacêutico homeopata Jamar Tejada.