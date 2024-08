CULINÁRIA

3 receitas incríveis de costela para o Dia dos Pais

Aprenda a preparar versões práticas e saborosas dessa carne para surpreender a família

Portal Edicase

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 14:36

Costela ao molho barbecue (Imagem: Radoxist studio | Shutterstock) Crédito:

Preparar uma deliciosa receita para o Dia dos Pais é uma ótima forma de agradar alguém tão especial. No entanto, se você está em dúvida do que fazer para o paizão, apostar na costela é uma boa opção. Isso porque é uma proteína versátil, repleta de sabor e fácil de preparar.

Pensando nisso, a seguir, confira 3 receitas irresistíveis de costela para você preparar em casa e surpreender o seu pai!

Costela ao molho barbecue

Ingredientes

2 kg de costela suína

1 colher de sopa de óleo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de molho inglês

20 g de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vinagre branco

2 xícaras de chá de ketchup

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de pimenta chili em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Passe o sal sobre a costela e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e transfira a costela para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o açúcar mascavo e o vinagre e cozinhe até dissolver o açúcar.

Acrescente o molho inglês, o ketchup, a pimenta chili e a água e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a costela do forno e pincele com o molho. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Repita o processo de aplicar o molho e assar por mais duas vezes, reduzindo o tempo de forno para 5 minutos. Depois, sirva a costela acompanhada com o restante do molho.

Costela na brasa com crosta de bacon

Ingredientes

1 kg de costela suína

1 colher de sopa de cominho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de páprica defumada em pó

30 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de alho em pó

1 xícara de chá de vinagre de maçã

100 ml de molho barbecue

250 g de bacon fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cominho, a cebola, a páprica, o açúcar, o alho e o vinagre e misture até ficar homogêneo. Passe a mistura sobre a costela e forre com papel-alumínio. Leve à brasa por 2 horas, virando na metade do tempo. Enquanto isso, ainda na brasa, disponha o bacon e doure até ficar crocante. Depois, pique em pedaços pequenos e reserve. Retire a costela da brasa e remova o papel-alumínio. Pincele com o molho barbecue e finalize com o bacon por cima. Sirva em seguida.

Costela com batata na pressão (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) Crédito:

Costela com batata na pressão

Ingredientes

1/5 kg de costela bovina cortada em pedaços

4 dentes de alho descascados e picados

4 colheres de sopa de óleo

2 cebolas descascadas e picadas

1 l de caldo de carne

1 folha de louro

2 colheres de sopa de molho de soja

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos. Disponha a carne e frite até dourar. Junte o caldo de carne, a folha de louro e o molho de soja e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.