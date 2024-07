DICAS CULINÁRIAS

3 receitas saudáveis para fazer com as crianças nas férias

Aprenda a preparar opções deliciosas e nutritivas para incentivar a preferência por bons alimentos

Portal Edicase

Publicado em 1 de julho de 2024 às 15:49

Bala de gelatina (Imagem: Aleksandrs Samuilovs | Shutterstock) Crédito:

As férias escolares são ótimas para as crianças brincarem e, até mesmo, apreciarem algumas guloseimas. No entanto, mesmo nos dias de descanso, é preciso que os pais e responsáveis incentivem os pequenos a comerem alimentos saudáveis – sobretudo aqueles que têm diabetes. “Um dos desafios com os adolescentes e crianças com diabetes é a preferência por alimentos pouco saudáveis. E, quem deseja mudar esses hábitos, pode encontrar resistência devido à influência social”, afirma Marília Martins Correia, professora de Pediatria do Centro Universitário São Camilo.

Nesse sentido, é preciso fazer com que as crianças compreendam como diferentes alimentos afetam os níveis de glicose no corpo e, a partir deste conhecimento, façam escolhas alimentares mais adequadas. Para te ajudar, Michele Christian Leme da Costa, nutricionista da Clínica Escola Promove, do Centro Universitário São Camilo, indica 3 receitas de lanches saudáveis para você fazer com os pequenos em casa. Confira!

Bala de gelatina

Ingredientes

200 ml de suco de fruta natural

20 g de gelatina sem sabor

Forminha de gelo ou de bombons

Óleo de girassol para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o suco e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e acrescente a gelatina, mexa até dissolver completamente, para obter balas sem grumos. Após, unte formas de gelo ou de bombons com óleo de girassol e distribua a mistura. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Bolo de caneca de cenoura

Ingredientes

1 colher de café de fermento químico em pó

1 colher de sopa de uva-passa branca

2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de leite em pó integral

1 colher de sobremesa de cacau em pó

Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a uva-passa, a cenoura e o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e a aveia e bata novamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma caneca e leve ao micro-ondas por 4 vezes por 30 segundos cada. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite em pó, o cacau e um pouco de água e mexa até obter o ponto de uma calda. Despeje sobre o bolo e sirva em seguida.

Brigadeiro de banana (Imagem: Mtrisma | Shutterstock) Crédito:

Brigadeiro de banana

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de água

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as bananas, o cacau e a água e misture para incorporar. Depois, leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira o brigadeiro para um recipiente e espere esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e passe no granulado. Sirva em seguida.