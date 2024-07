3 sobremesas práticas com chocolate

Confira como preparar receitas deliciosas e simples

Publicado em 6 de julho de 2024 às 12:49

Às vezes, a correria do dia a dia nos deixa com pouco tempo para nos dedicarmos à cozinha, mas a vontade de saborear um doce delicioso não desaparece. É nessas horas que as sobremesas práticas com chocolate se tornam nossas melhores amigas. Além de ser um ingrediente versátil e amado por muitos, ele também traz diversos benefícios à saúde, como a melhoria do humor e o aumento da energia.

Para otimizar o tempo sem abrir mão do sabor, escolhemos três receitas com chocolate rápidas e fáceis de preparar, ideais para matar a vontade de um doce. Confira e transforme seu dia com estas delícias!

Pudim gelado de chocolate

Ingredientes

500 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de cacau em pó

200 ml de leite

20 g de gelatina sem sabor

100 ml de água morna

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva a gelatina na água morna, mexendo bem. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó, o leite e a essência de baunilha. Bata por aproximadamente 4 minutos até obter uma mistura homogênea. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata por mais 2 minutos.

Unte uma forma de pudim com óleo de coco e despeje a mistura do liquidificador. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até firmar. Retire o pudim da geladeira, passe uma faca ao redor da borda para soltá-lo da forma e desenforme-o em um prato. Sirva imediatamente.

Brownie de caneca

Ingredientes

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de gotas de chocolate

Modo de preparo

Em uma caneca grande e resistente ao micro-ondas, misture a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal. Adicione a água, o óleo vegetal e a essência de baunilha e mexa até obter uma massa homogênea e sem grumos. Acrescente as gotas de chocolate à massa e mexa delicadamente para distribuí-las uniformemente.

Coloque a caneca no micro-ondas e cozinhe em potência alta de 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos. O brownie estará pronto quando estiver firme ao toque, mas ainda úmido no centro. Deixe esfriar por alguns minutos antes de comer.

Barras de chocolate com amêndoas caramelizadas

Ingredientes

75 g de açúcar mascavo

150 g de amêndoas sem casca e torradas

300 g de chocolate meio amargo fracionado

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Coloque o açúcar mascavo em uma panela e aqueça em fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado. Adicione as amêndoas torradas e mexa bem para cobri-las uniformemente. Despeje a mistura em uma superfície untada com óleo de coco e deixe esfriar. Uma vez frio, quebre em pedaços menores e reserve.

Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos até ficar homogêneo. Depois, misture as amêndoas caramelizadas ao chocolate. Despeje a mistura em uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando com uma espátula para nivelar.