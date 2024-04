Edicase Brasil

4 dicas para curtir os cenários incríveis de Pequim

A capital da China proporciona um mergulho na rica história do país

Pequim, a capital da China, é uma cidade turística fascinante. Com uma história que remonta a mais de 3.000 anos, ela possui uma rica herança cultural, evidenciada por suas impressionantes atrações. Com um vai e vem de milhares pessoas, carros e muitas motos e bicicletas, os passeios pela cidade são como um mergulho na história do país.