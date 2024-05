4 dicas para fazer coquetéis equilibrados

No universo da mixologia, em que a arte de criar coquetéis é elevada a um patamar de verdadeira alquimia, cada combinação de sabores e técnicas representa uma jornada sensorial única. E hoje, Dia Internacional do Coquetel, a data nos convida a apreciar não apenas o resultado da mistura, mas também a dedicação e o conhecimento por trás de cada criação equilibrada.

Em meio a essa festa de sabores, Matheus Cunha, mixologista do Sweet Secrets , traz à luz a distinção fundamental entre um simples drink e um autêntico coquetel: a complexidade meticulosa na seleção e combinação de ingredientes, resultando em uma experiência que transcende o paladar.

1. Segredo do coquetel equilibrado

Segundo Matheus Cunha, a chave para criar um coquetel equilibrado e saboroso reside na seleção criteriosa de quatro elementos essenciais: um destilado base de qualidade, um componente aromático que acrescente sabor e aroma , um toque de amargor para equilibrar a doçura e a diluição adequada para garantir a textura ideal, pois é por meio da água e do gelo que o coquetel ganha o equilíbrio.

No cenário atual da coquetelaria, várias tendências estão ganhando popularidade. Desde a preferência por coquetéis de baixo teor alcoólico até a valorização de ingredientes locais e sazonais, a busca por opções artesanais e sustentáveis e o crescimento dos coquetéis sem álcool refletem uma mudança nas preferências dos consumidores em direção à qualidade, originalidade e consciência ambiental.

2. Tendências e clássicos

Apesar das novas tendências, clássicos como fitzgerald, penicillin e negroni mantêm sua posição como favoritos do público ao longo dos anos, destacando-se pela sua atemporalidade e pela facilidade de agradar diversos paladares com seus sabores.

O mixologista destaca a relevância de estar por dentro das novidades do mercado e adeptos a conhecer a fundo o universo da coquetelaria, por este motivo, por mais que os visitantes do bar já tenham pedido um clássico como um old fashioned , costumam incentivá-los a não irem embora sem experimentar um autoral da casa.