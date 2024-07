DIVERSÃO E CONFORTO

4 dicas para se preparar para shows e festivais

1. Preparação física

A preparação física para um show ou festival deve começar com antecedência, a partir da adoção de uma rotina de exercícios que inclua atividades cardiovasculares e de resistência. “Caminhadas, corridas leves e treinos funcionais ajudam a melhorar a resistência e a disposição, preparando o corpo para longas horas em pé, dançando e se deslocando entre os palcos”, explica Gustavo Quites, docente do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.

2. Cuide da alimentação

3. Vista-se confortavelmente

No dia do evento, é importante usar roupas e calçados confortáveis, adequados para a ocasião. Optar por roupas leves e respiráveis, bem como por calçados que ofereçam suporte adequado, pode fazer uma grande diferença no nível de conforto durante o festival. Protetor solar, chapéus e óculos de sol também são essenciais, especialmente para eventos ao ar livre, protegendo a pele e os olhos dos efeitos nocivos do sol .