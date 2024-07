BELEZA

4 inspirações de maquiagem para festivais de música

A maquiagem é uma das grandes preocupações de quem vai a festivais de música, pois ela complementa o look e expressa a personalidade e o espírito livre do evento. Nesse cenário, é possível apostar na imaginação e criar produções incríveis. Essa liberdade criativa permite que cada pessoa se destaque e celebre a música de forma única e divertida, transformando a make em uma verdadeira arte que contribui para a atmosfera mágica dos eventos.

Dicas para a maquiagem durar mais

1. Na semana do show, capriche no skincare

Cuidados diários com a pele, como fazer uma limpeza antes de dormir, hidratar, investir em produtos ideais para o seu tipo de pele e, principalmente, não esquecer do protetor solar.

2. Não esqueça do primer ao começar a maquiagem

3. Dê preferência para maquiagens à prova d’água e/ou de longa duração

4. Selar a pele com pó aumenta a durabilidade da make

É importante aplicar o pó em todo o rosto, com um pincel, principalmente na “zona T” (testa, nariz e queixo), região em que geralmente se transpira mais. Também é possível finalizar com um spray próprio para a pele do rosto para aumentar a duração e a maquiagem não “derreter” no meio do show.