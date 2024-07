Edicase Brasil

4 sugestões para utilizar a restituição de Imposto de Renda

Segundo dados da Receita Federal, milhões de contribuintes têm direito à restituição do Imposto de Renda, um valor que pode variar significativamente de acordo com cada situação fiscal. Em vista disso, muitos brasileiros se encontram diante da decisão crucial de como utilizar esse montante extra.

No entanto, de acordo com a professora de Ciências Contábeis e coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) Unime, Ahiram Cardoso, é importante ter cautela, analisando com calma o que fazer com esse dinheiro, já prevendo fechar o ano de 2024 sem dores de cabeça.