5 alimentos de Páscoa tóxicos para animais de estimação

Veterinária explica como algumas comidas típicas dessa época podem colocar em risco a saúde de cães e gatos

Publicado em 12 de março de 2024 às 17:25

Na Páscoa, nada mais comum que nos entregarmos às delícias culinárias que marcam essa época festiva. No entanto, enquanto humanos desfrutam dos prazeres do chocolate e outros quitutes, nossos queridos animais de estimação podem enfrentar riscos consideráveis com o consumo de determinados alimentos.

Por isso, Carla Maion, veterinária nutróloga de cães e gatos do Veros Hospital Veterinário, alerta para a necessidade de conscientização sobre as comidas que podem ser potencialmente tóxicas para os pets durante essa celebração. Confira a seguir!

1. Chocolate

O chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias tóxicas para cães e gatos. O consumo de chocolate pode levar a sintomas como vômitos, diarreia, aumento da frequência cardíaca, tremores, convulsões e até mesmo a morte, dependendo da quantidade ingerida e do tamanho do animal.

2. Uvas e passas

Embora não sejam um alimento tradicional de Páscoa, algumas pessoas podem ter uvas ou passas em suas cestas de Páscoa. Essas frutas, altamente tóxicas, podem causar insuficiência renal aguda.

3. Xilitol

Este adoçante artificial é frequentemente encontrado em doces sem açúcar, chicletes e outros produtos. O consumo de xilitol pode causar uma rápida liberação de insulina em cães, levando à hipoglicemia, que pode ser fatal se não tratada rapidamente.

4. Nozes de macadâmia

As nozes de macadâmia, tóxicas para cães, podem causar fraqueza, vômitos, tremores, hipotermia e dificuldade para andar.

5. Doces e alimentos gordurosos

Alimentos ricos em gordura, como sobremesas e pratos gordurosos, podem causar pancreatite em cães e gatos , uma condição dolorosa e potencialmente fatal.

Sintomas de intoxicação

Além de alertar a necessidade de manter esses alimentos fora do alcance dos animais de estimação em qualquer época do ano – não somente na Páscoa, a veterinária explica que é preciso estar atento aos sintomas de intoxicação no animal, como vômito, diarreia, aumento da frequência cardíaca, tremores, hiperatividade e convulsões. Ao presenciar qualquer um desses sinais, o tutor deve agir imediatamente.

Para isso, consulte um veterinário para avaliação e tratamento imediato. O profissional pode recomendar indução ao vômito, administração de carvão ativado, monitoramento dos sinais clínicos, entre outras alternativas terapêuticas.

Prevenindo a intoxicação

Conforme a veterinária, para não colocar a saúde do seu animal de estimação em risco, mantenha alimentos inadequados fora do alcance, eduque familiares e visitas sobre os perigos e não compartilhe alimentos com os bichinhos. Além disso, durante as festas, esteja atento à presença de pets e não deixe as sobras acessíveis.

Alimentos liberados para os animais

Durante as festas e datas comemorativas, optem por petiscos específicos para pet , mas tenha cuidado até mesmo com chocolates feitos para cachorros; eles não são tóxicos, porém se o seu pet tiver algum tipo de sensibilidade alimentar, eles podem agravar alguma questão já existente. Além disso, procure petiscos naturais e sempre procure orientação do seu médico veterinário.