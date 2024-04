5 cuidados para prevenir a perda de visão

Conforme o H.Olhos – Hospital de Olhos, referência oftalmológica no Estado de São Paulo, a prevenção pode salvar a visão. Isso porque algumas das enfermidades associadas à perda de visão severa, como a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética podem ser prevenidas ou controladas se os cuidados adequados forem adotados a partir da fase inicial.

Além disso, a falta de acesso aos óculos para corrigir problemas de visão é a principal causa de cegueira reversível no mundo. O uso da correção óptica possibilita que a pessoa enxergue corretamente e, ao mesmo tempo, ajuda a evitar sintomas como dor de cabeça e problemas de aprendizado.

Perda de visão no Brasil e no Mundo

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indica que, até 2050, os casos de cegueira e deficiência visual dobrarão no mundo todo. O estudo internacional do Grupo de Especialistas em Perda de Visão (VLEG) da USP de Ribeirão Preto prevê que, em menos de 30 anos, 61 milhões de pessoas serão cegas, 474 milhões terão deficiência visual moderada e severa e 360 milhões, deficiência visual leve.

Publicado pela revista científica britânica The Lancet Global Health , o estudo chama a atenção para o Abril Marrom, mês de prevenção e combate à cegueira e de educação sobre as doenças que podem ser diagnosticadas precocemente para evitar a perda da visão. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos casos de cegueira seriam prevenidos com ações efetivas de prevenção e tratamento.