5 dicas para ajudar a manter o diabetes sob controle

Veja como alguns hábitos são importantes para evitar complicações provocadas pela doença

Portal Edicase

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:35

Ter um estilo de vida saudável é essencial para controlar o diabetes (Imagem: Kateryna Novikova | Shutterstock) Crédito:

Em 26 de junho é comemorado o Dia Nacional do Diabetes, data foi criada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de disseminar informações sobre a prevenção e o controle da doença.

O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de diabéticos, segundo o último Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país está em 5º lugar no ranking mundial com mais pessoas com diabetes e em 3º lugar com pacientes com a doença do tipo 1, segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF).

Para Beatriz Scher, influenciadora e diagnosticada com diabetes tipo 1 aos seis anos, quando a pessoa descobre a doença, adaptar a alimentação e ter uma rotina de exercícios pode ser um desafio. Todavia, segundo o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional, manter um estilo de vida saudável e ativo é essencial para controle dos sintomas.

Por isso, a seguir, eles listam algumas dicas para ajudar a manter o diabetes sob controle. Confira!

1. Mantenha uma dieta equilibrada

Trabalhar, estudar, cuidar da casa, manter uma vida social ativa. Esses são apenas algumas das tarefas que muitos brasileiros precisam conciliar no seu dia a dia. Por conta da rotina corrida, a alimentação, por meio de uma dieta equilibrada , não é priorizada. Porém, o médico enfatiza que a comida está diretamente ligada ao desenvolvimento do diabetes em inúmeros pacientes.

“Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares. Consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica.

Segundo ele, uma alimentação saudável é essencial para manter a doença estável. “Para quem ainda quer curtir um restaurante, um churrasco, um evento especial com a família e os amigos, indico manter uma dieta muito equilibrada durante a semana para conseguir comer sem preocupações durante o sábado e o domingo”, recomenda o especialista em saúde integrativa.

Para Beatriz Scher, conviver com diabetes já é uma tarefa difícil, porém, muitas pessoas podem encontrar uma dificuldade ainda maior por estar exposto a guloseimas, fast food , bebidas alcoólicas e outras delícias, sendo um obstáculo para quem descobriu a doença recentemente.

“Fui diagnosticada com o tipo 1 ainda criança, tive uma facilidade maior em lidar com a questão de dieta já que cresci sabendo o que deveria ou não comer. Isso tornou as coisas um pouco mais fáceis. No entanto, a maior queixa dos meus seguidores recém-diagnosticados é essa dificuldade em se adaptar à sua nova vida”, conta a influenciadora da diabetes.

2. Pratique exercícios físicos

O sedentarismo, em muitos casos, leva à obesidade, um dos principais fatores para o diabetes. Isso porque a falta de atividades físicas também influencia no sistema imunológico e metabólico, deixando ambos mais fragilizados, o que pode levar ao desenvolvimento da patologia.

“Para diabéticos, os exercícios físicos de baixa e média intensidade são mais indicados. Entre os principais tipos que se encaixam nesse padrão, estão: a caminhada ou a corrida, a natação e a pedalada. Mas vale lembrar que o paciente não sentirá os efeitos da prática se a mesma for realizada com pouca frequência. O ideal é que essas atividades sejam feitas diariamente, com a duração de 30 a 60 minutos”, recomenda o Dr. Silas Soares.

Entre os benefícios das atividades, estão: a melhora do controle glicêmico, a ajuda no controle de peso, a redução da pressão arterial, além de também ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e auxiliar no controle de estresse.

O consumo regular de água é importante para controlar o diabetes (Imagens: PeopleImages.com | Shutterstock) Crédito:

3. Beba bastante água

Beatriz Scher reforça que a hidratação é fundamental para todos, mas para os diabéticos é ainda mais importante, pois a desidratação pode causar resistência à insulina e hiperglicemias. Por isso, é essencial beber bastante água ao longo do dia, principalmente naqueles mais quentes e quando há exposição ao sol.

Para os diabéticos que gostam de praticar atividades ao ar livre, além de manter-se hidratado, refrigerar as insulinas, estar preparado para emergências e monitorar constantemente a glicose, são medidas simples que fazem toda a diferença para garantir a prática saudável e sem contratempos.

4. Diminua o consumo de chocolate

Apesar de ser considerado o maior inimigo dos diabéticos, o Dr. Silas Soares explica que o chocolate não precisa ser totalmente retirado da vida dos pacientes. Isso porque existem formas mais saudáveis, com menos açúcar, da sobremesa favorita dos brasileiros.

“O chocolate amargo é uma ótima forma de adicioná-lo na dieta sem correr riscos. Além de ter menos açúcar, ele também possui uma quantidade menor de gordura. Porém, é importante enfatizar que por mais que seja uma versão mais saudável, diabéticos não podem exagerar no consumo. Evitar o excesso é o melhor caminho”, ressalta o médico.

Beatriz Scher afirma que muitos chocolates dietéticos, vendidos como mais saudáveis para esses pacientes, podem ser enganosos. Isso porque muitos deles tendem a ter a mesma quantidade de carboidratos que os chocolates convencionais, além de uma maior quantidade de gordura, o que também pode elevar a glicemia.

5. Visite o médico com frequência

Além das mudanças nos hábitos de vida, visitar o médico regularmente é essencial para manter o diabetes sob controle e ajudar a evitar complicações da doença. “Sempre alerto para minhas seguidoras o quanto é importante ter um acompanhamento médico e nutricional. Além de ajudar a manter seus exames em dia e avaliar se está tudo bem com o seu corpo, sem haver desajustes metabólicos, esses profissionais podem ajudar a entender como ler embalagens e rótulos, assim fazendo escolhas conscientes e optando por produtos que se alinhem com as necessidades nutricionais individuais”, explica Beatriz Scher.