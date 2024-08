CULINÁRIA

5 dicas para deixar a lancheira mais saudável

Muitas vezes, alimentos processados, como biscoitos, salgadinhos e sucos artificiais, são colocados na lancheira das crianças para facilitar a rotina corrida dos pais e agradar ao paladar dos pequenos. No entanto, de acordo com Patrícia Ruffo, nutricionista e gerente científico da Divisão Nutricional da Abbott, essas comidas são pobres em nutrientes ou contêm excesso de gordura saturada.

Dessa maneira, a ingestão regular desses produtos pode prejudicar a saúde e o desenvolvimento das crianças, resultando em desafios no desenvolvimento físico e cognitivo, menos energia, maior propensão a doenças, dificuldade para prestar atenção nas aulas, entre outros problemas. Conforme o Ministério da Saúde, 10% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão acima do peso.

Neste contexto, o órgão do Poder Executivo Federal criou um guia alimentar para crianças menores de 2 anos, destacando a importância de formar hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Isso porque, quando consomem alimentos saudáveis, elas têm mais chances de se tornarem adultos conscientes e capazes de fazer boas escolhas alimentares.

Importância de um cardápio variado

Variar no cardápio não é tarefa fácil, mas, segundo Patrícia, é fundamental para uma alimentação mais equilibrada. “O ideal é acrescentar na lancheira um alimento de cada grupo, como proteína, fruta e carboidrato, para garantir uma alimentação mais saudável e, consequentemente, auxiliar no crescimento e no desenvolvimento da criança”, explica.