SAÚDE

Saiba como evitar dor de ouvido em viagens de carro ou avião

“Esse desconforto pode passar em alguns minutos após o fim da viagem, mas dependendo da duração do voo, pode aumentar”, alerta o especialista, que elenca 5 dicas para você evitar este problema. Confira!

1. Utilize a manobra de Valsalva

Esse método aumenta a pressão intratorácica para equalizar a pressão dos ouvidos e consiste em inspirar, manter a boca fechada e apertar as narinas com os dedos enquanto força a saída de ar pelo nariz. Tome o cuidado de controlar a força do ar para não piorar ainda mais a dor.