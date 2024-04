5 dicas para melhorar o sono das crianças

Entender a importância do sono e adotar hábitos saudáveis desde cedo são passos fundamentais para garantir o bem-estar das crianças. Pensando nisso, as psicólogas Nathalia Heringer, especialista em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental, e Ariádny Abbud, especialista em terapia cognitiva-comportamental comcriançase adolescentes, fundadoras do INPI (Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil), listam dicas valiosas para ajudar os pais a promoverem uma noite de repouso adequada para os filhos. Confira!

1. Reduzaaexposição às telas e estímulos antes de dormir

Evite o uso de dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares e televisão, antes de dormir.Aluz desses dispositivos, especialmente aquelas na faixa azul do espectro, pode interferir no ciclo natural do sono . Essa luz é interpretada pelo cérebro como se fosse do dia, o que pode suprimiraprodução de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclosono-vigília. Como resultado, o corpo pode ter dificuldade em entrar em um estado de relaxamento necessário para umsonoprofundo e restaurador.