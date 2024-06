Edicase Brasil

5 dicas para promover a equidade de gênero nas empresas

De acordo com dados da pesquisa da McKinsey & Company,Women in the Workplace , realizada em 2023, 48% da força de trabalho global é composta por mulheres. No entanto, apenas 28% dos cargos C-Level são ocupados por elas, indica o relatório. Contudo, há empresas que conseguem, a partir de políticas internas de contratação e desenvolvimento de talentos, mudar essa realidade.