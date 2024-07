ADVOCACIA

5 dicas para ter sucesso na prova da OAB

Especialista lista os principais conteúdos cobrados no Exame de Ordem e explica como driblar as dificuldades

No dia 28 de julho, diversos estudantes de Direito em todo o país enfrentarão a primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Renato Rehder, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, explica que o Exame de Ordem é o instrumento apto a medir as competências adquiridas pelos alunos ao longo da graduação.