5 motivos para conhecer Amsterdã

Amsterdã, a vibrante capital dos Países Baixos, é uma cidade que cativa os viajantes com sua atmosfera única, rica história e uma infinidade de experiências memoráveis. Com icônicos canais e museus, mas não somente, o lugar oferece uma mistura irresistível de cultura, arte, gastronomia e estilo de vida.

1. Polêmica e encantadora

Com seus inúmeros canais e mais de 7 mil edifícios datados dos séculos 17 e 18, Amsterdã é uma das cidades mais preservadas da Europa. A metrópole oferece construções históricas, lindos parques, canais charmosos, museus que emanam história e vida noturna agitada. A pé, de bicicleta ou barco, deleites culturais o esperam em cada bela esquina da cidade de todas as liberdades.

2. Atrações imperdíveis

Visite a Casa de Anne Frank para uma viagem no tempo. O museu leva o visitante para a época da Segunda Guerra Mundial, período em que Anne Frank escreveu o famoso diário em seu esconderijo. Passeie de bicicleta pelo Vondelpark e não deixe de passar pelo Begijnhof, um antigo lar de uma ordem religiosa feminina.

Conhecido também por Jardim das Beguinas, o local é um conjunto de casas antigas que servia de moradia para as beguinas, mulheres leigas católicas que dedicavam sua vida ao trabalho em serviço dos pobres, doentes ou anciãos.

3. Os charmosos canais

Os canais da cidade possuem um grande valor cultural e histórico . Caminhe pelas ruas e aprecie as casas centenárias à beira deles e a visão constante das bicicletas que passam a todo momento.

4. Melhores museus e cafés

5. Vida noturna animada

A vida noturna da cidade é bem agitada. A região de Leidseplein é animada e possui bares, baladinhas e os famosos coffee shops . O Red Light District é um bairro onde a prostituição é legalizada e as famosas vitrines são iluminadas com luzes vermelhas. O distrito possui um ar descontraído e conta com boas opções de bares e restaurantes às margens dos rios e canais da cidade .