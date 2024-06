RELIGIÃO

5 orações para o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Santa é uma devoção mariana que destaca a Virgem Maria como uma mãe sempre pronta a socorrer seus filhos

Publicado em 27 de junho de 2024 às 15:50

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é venerada como protetora e intercessora, oferecendo auxílio constante aos fiéis em suas necessidades (Imagem: Immaculate | Shutterstock) Crédito:

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vista como um símbolo de esperança e um refúgio em tempos de dificuldades, tem seu dia celebrado em 27 de junho, ocasião especial para os fiéis católicos dedicarem momentos de devoção e oração a esta figura maternal e protetora. Veja, a seguir, cinco orações que podem ser recitadas em sua honra neste dia sagrado.

1. Oração de confiança e esperança

Ó, Mãe do Perpétuo Socorro, recorro a ti com plena confiança. Tu conheces as minhas necessidades e os meus sofrimentos. Com a tua intercessão poderosa, peço-te que me socorras em minhas tribulações e me ajudes a carregar as cruzes da vida com fé e esperança. Concede-me a graça de sempre confiar na tua proteção e no amor de teu Filho, Jesus. Amém.

2. Oração de agradecimento

Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, agradeço-te por todas as graças e bênçãos que tenho recebido por tua intercessão. Tu és minha mãe e protetora, e a ti confio a minha vida. Agradeço-te por estar sempre ao meu lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Que eu possa sempre reconhecer as tuas graças e ser um testemunho vivo do teu amor. Amém.

A oração pede o manto protetor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro contra todos os perigos (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock) Crédito:

3. Oração de proteção

Ó, Mãe do Perpétuo Socorro, estende o teu manto protetor sobre mim e sobre todos os meus entes queridos. Defende-nos de todos os perigos, físicos e espirituais. Concede-nos a força para resistir às tentações e a coragem para enfrentar as adversidades da vida. Que, sob a tua proteção , possamos caminhar seguros e em paz, confiantes no teu auxílio constante. Amém.

4. Oração pela família

Querida Mãe do Perpétuo Socorro, confio-te a minha família. Abençoa cada um de nós e protege-nos com o teu amor maternal. Ajuda-nos a viver em harmonia e união, superando as dificuldades com paciência e compreensão. Que o teu exemplo de amor e sacrifício inspire nossos corações a seguir o caminho do bem e da fé. Amém.

5. Oração de cura e consolo