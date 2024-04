Edicase Brasil

5 razões que fazem do cachorro o melhor amigo do homem

No Dia do Amigo, 18 de abril, celebramos os laços preciosos que formamos ao longo de nossas vidas. Dentre as diversas formas de amizade que cultivamos, uma se destaca pela sua longevidade, lealdade e afeto incondicional: a relação entre o homem e o cachorro. Ao longo da história, essa parceria tem sido reconhecida como uma das mais significativas e leais que existem.