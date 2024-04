5 receitas caseiras de hambúrguer vegetal

Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

12 de abril de 2024

Hambúrguer de grão-de-bico

Com a crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, os hambúrgueres vegetais ganham destaque nos cardápios de restaurantes e nas cozinhas de casas. Repletos de sabores e texturas criativas, essas deliciosas alternativas oferecem uma experiência gastronômica única, além de contribuírem para uma dieta equilibrada, especialmente quando se trata dos adeptos à dieta vegana.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de hambúrgueres vegetais irresistíveis, que vão desde as combinações clássicas até inovações surpreendentes, para inspirar sua próxima refeição sem carne. Confira!

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

350 g de grão-de-bicocozido

1/2 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de salsinha picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

Sal a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho e a salsinha e bata até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até obter uma massa consistente. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de aveia com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de gergelim preto

1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

Sal, orégano, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de proteína de soja

Ingredientes

3 xícaras de chá de proteína de soja

2 xícaras de chá de água quente

1/4 de xícara de chá de azeite

1 cebola descascada e ralada

1/2 dente de alho descascado e amassado

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de orégano

1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e a água e misture. Adicione o azeite, a cebola, o alho e os temperos e mexa. Junte a farinha de rosca e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 19 minutos. Após, modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de lentilha

Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

4 xícaras de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de sal rosa

1/2 xícara de chá de farinha de arroz integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

Sal, cominho em pó e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a lentilha, cubra com a água e leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o azeite, o cominho e o sal e misture.

Aos poucos, acrescente a farinha de aveia, alternando com a farinha de arroz, e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres, disponha sobre uma forma forrada com papel-manteiga e leve à geladeira por 1 hora. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os hambúrgueres da geladeira e, aos poucos, disponha na panela. Doure os dois lados e sirva em seguida.

Hambúrguer de cogumelos e feijão-preto

Ingredientes

250 g de feijão-preto cozido

6 cogumelos crimini limpos e picados

1 cebola-roxa descascada e picada

1/4 de xícara de chá de farinha panko

1 colher de sopa de tofu amassado

1/2 colher de chá de alho-poró

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo