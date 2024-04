5 receitas com batata-doce para o pós-treino

5 receitas com batata-doce para o pós-treino

Aprenda a preparar opções saudáveis e leves para recuperar a energia após a academia

Publicado em 5 de abril de 2024 às 17:24

Muffin de batata-doce com frango (Imagem: Cesarz | Shutterstock) Crédito:

A batata-doce é rica em fibras, proteínas e vitaminas essenciais para o corpo. Comumente consumida nas dietas, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos simples e deliciosos. Isso porque o vegetal é ideal para fazer substituições saudáveis e evitar o consumo de alimentos calóricos, principalmente após praticar atividade física. Por isso, selecionamos 5 receitas com batata-doce para você saciar a fome sem prejudicar o treino. Veja!

Muffin de batata-doce com frango

Ingredientes

400 g de batata-doce cozida e amassada

6 colheres de sopa de ricota

500 g de peito de frango

1 colher se sopa de azeite

2 tomates italianos picadosem cubos

1 cebola descascada e picada

4 claras de ovos

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite, o frango, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Em seguida, adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Aguarde o frango esfriar, desfie-o e transfira para um recipiente. Junte a batata-doce, a ricota , os tomates, as claras de ovo, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Reserve. Unte formas para cupcake com azeite e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

20 ml de azeite

30 ml de água

1 colher de sopa de semente de linhaça

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, o azeite, o polvilho azedo, a linhaça , a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Omelete de batata-doce

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 folha de couve-manteiga picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione a batata-doce, a couve e o tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o omelete sobre ela e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce (Imagem: Micaela Fiorellini | Shutterstock) Crédito:

Panqueca de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce laranja cozida e amassada

6 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento biológico

Óleo de coco para untar

Mel para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia , a canela e o fermento biológico e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e despeje sobre a panela. Doure dos dois lados. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o mel.

Biscoito de batata-doce

Ingredientes

1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

1 ovo

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de sopa de óleo de coco

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo