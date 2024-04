Edicase Brasil

5 receitas de doce de leite que você precisa experimentar

O doce de leite, clássico da culinária mineira, conquistou o paladar de diversos estados brasileiros. Versátil, ele é encontrado na versão cremosa, em pedaços e até com ingredientes complementares, como o coco. Além disso, serve como recheio para bolos, pão de mel, entre outras receitas. A seguir, selecionamos algumas opções do doce para você testar em casa e se deliciar. Confira!

Doce de leite cremoso

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve aofogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Adicione o bicarbonato de sódio e continue mexendo para não grudar no fundo da panela. Quando o doce começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Misture com uma colher de pau por 2 minutos e transfira para um recipiente com tampa. Sirva em seguida.