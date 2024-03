5 receitas fit com linhaça para fazer em casa

Pão integral com semente de linhaça

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a linhaça moída, o fermento biológico e o sal. Adicione o mel e a água morna à mistura até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até a massa ficar macia e elástica. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 1 hora. Coloque a massa em uma forma para pão untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com a semente de linhaça e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.