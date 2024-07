5 receitas práticas de wrap para o sábado

No sábado, nada melhor do que uma refeição prática e deliciosa. Para isso, os wraps são uma ótima escolha para quem deseja algo rápido e saboroso, pois consiste em uma tortilha ou pão achatado enrolado ao redor de diversos ingredientes. Assim, você monta lanches incríveis em minutos. Confira 5 receitas deliciosas abaixo!

Wrap de peito de peru

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa e amasse até que comece a desgrudar das mãos. Se necessário, adicione mais água até dar a liga. Separe a massa em 4 partes pequenas. Em uma bancada limpa e polvilhada com farinha de trigo, abra cada parte da massa com a ajuda de um rolo.

Wrap de queijo com rúcula

Ingrediente

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o queijo cottage com a maionese e as ervas finas. Coloque uma porção dessa mistura no centro de cada pão. Em seguida, acrescente duas folhas de rúcula, duas fatias de muçarela e finalize com os tomates-cereja. Enrole como um cone e coloque em uma travessa. Sirva em seguida.