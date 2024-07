CALDOS E SOPAS

5 receitas saborosas para espantar o frio

Caldo verde

Ingredientes

Modo de preparo

Sopa de feijão com macarrão e legumes

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque o feijão em um recipiente e lave bem em água corrente. Transfira para a panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere sair toda a pressão. Escorra a água, coloque o feijão no liquidificador e bata até formar um creme. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Despeje o feijão reservado na panela e tempere com sal. Acrescente o macarrão, a cenoura, a batata e o caldo de carne. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.

Creme de batata

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça a manteiga em fogo médio e doure a cebola. Acrescente as batatas e misture bem. Adicione o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe até pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Após, abra a panela, coloque o creme de leite e mexa até incorporar. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Coloque o creme em um recipiente, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Creme de tomate com manjericão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até dourar. Adicione os tomates e o caldo de legumes. Cozinhe até os tomates desmancharem. Espere esfriar e bata no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e adicione as folhas de manjericão. Aqueça em fogo baixo e sirva com um fio de azeite.