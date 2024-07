CULINÁRIA

5 receitas surpreendentes com couve-flor

Macarrão com molho de couve-flor

Ingredientes

Modo de preparo

Risoto de couve-flor

Ingredientes

Modo de preparo

Torta de couve-flor cremosa

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os floretes de couve-flor e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Quibe com couve-flor

Ingredientes

Modo de preparo

Após, com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.