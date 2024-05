Edicase Brasil

5 sopas e cremes ricos em fibras para incluir na dieta

Veja como preparar receitas que auxiliam no funcionamento do corpo e no emagrecimento

Portal Edicase

Publicado em 31 de maio de 2024 às 12:28

Sopa de repolho

As sopas podem oferecer diversos benefícios para o funcionamento adequado do corpo. Aquelas ricas em fibras, por exemplo, ajudam a prevenir ou aliviar a constipação, mantendo o trato digestivo saudável e em movimento. Além disso, têm a capacidade de aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão excessiva de calorias. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Sopa de repolho

Ingredientes

1 repolho higienizado e picado

2 cebolas descascadas e picadas

340 g de molho de tomate caseiro

2 pimentões verdes sem sementes picados

4 talos de aipo picados

6 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 l de caldo de carne caseiro

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a salsinha, e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e aguarde todos os legumes ficarem macios. Após, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Sopa colorida

Ingredientes

1 cebola descascada ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 abobrinha descascada e picada

1 beterraba descascada e ralada

1 maço de agrião

Cebolinha picada e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tempere com sal e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Retire do fogo, espere amornar e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

Sopa de aveia com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

2 cebolas descascadas e picadas

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 talo de aipo cortado em rodelas

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 l de água

1 fio de azeite

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. No dia seguinte, escorra a água e, com o auxílio de uma peneira, lave a aveia em água corrente. Após, disponha a aveia em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a cebola, a cenoura, a abobrinha, o tomate e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Desligue o fogo, junte o refogado à panela com a aveia e misture. Adicione sal e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque as folhas de espinafre, misture e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de beterraba

Creme de beterraba

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 1/2 colher de sopa de azeite

500 ml de caldo de carne caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de cevadinha com salsão

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha

10 talos de salsão

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

1 cebola descascada e picada

Sal a gosto

Modo de preparo