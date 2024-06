Edicase Brasil

6 dicas para lidar com emoções negativas de forma saudável

“Encontrar o equilíbrio entre permitir-se sentir emoções negativas, como a tristeza, e não se perpetuar nelas é uma parte crucial do bem-estar emocional. Ela, como todas as emoções, tem seu papel e importância, sinalizando quando algo está errado e incentivando a introspecção ou a mudança”, comenta Giuliano Milan, especialista em meditação.

1. Aceitação

2. Consciência emocional

Desenvolver a consciência emocional ou a capacidade de reconhecer e nomear as próprias emoções é crucial. Compreender as emoções ajuda a identificar as causas subjacentes da tristeza e encontrar maneiras mais eficazes de lidar com ela.