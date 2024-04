6 dicas para ter sucesso nas mídias sociais

Especialista elenca técnicas valiosas para quem deseja marcar presença no universo digital

A ascensão das mídias sociais transformou o marketing digital e criou uma arena para influenciadores digitais. Com a demanda crescente por conteúdo autêntico e engajador, muitos almejam se tornar influenciadores de sucesso. Thays Almendra, CEO da agência Digital Social BR, compartilha dicas valiosas e técnicas para quem deseja marcar sua presença no universo digital. Confira!

1. Defina seu nicho

Segundo a especialista, se especializar em um nicho específico é fundamental. Concentrar-se em uma área de interesse não só ajuda a definir o público-alvo, mas também a estabelecer o influenciador como uma referência no assunto.

2. Autenticidade é chave

Ser genuíno com seu público é crucial. “As pessoas buscam conexões reais e conteúdo que ressoe com suas experiências e interesses”, diz Thays Almendra. A autenticidade promove a fidelidade e o engajamento do público.