6 jovens promessas brasileiras para as Olimpíadas de Paris

Conheça alguns atletas com grandes chances de trazer a medalha de ouro para o Brasil

Publicado em 2 de julho de 2024 às 10:50

Atletas brasileiros se destacam na conquista da medalha de ouro em algumas modalidades

Entre 26 de julho e 11 de agosto acontece um dos eventos mais aguardados do ano: as Olimpíadas de Paris 2024. O Brasil, que participa da competição desde 1920, tem 261 vagas e 239 atletasconfirmados. O país será representado por nomes brilhantes que prometem fazer história. A seguir, destacamos alguns com grandes chances de subir ao pódio na capital francesa. Confira!

1. Marcus Vinícius D’Almeida

Marcus Vinícius D’Almeida é uma das grandes promessas do Brasil para as Olimpíadas de Paris 2024 no tiro com arco. Com 24 anos, ele já se destacou em diversas competições internacionais e ganhou notoriedade ao conquistar medalhas em campeonatos mundiais, incluindo ouro na prova do arco recurvo no Pan-Americano em 2022. O atleta também é o primeiro brasileiro a alcançar o topo do ranking mundial de tiro com arco.

2. Bia Haddad Maia

Bia Haddad Maia é um dos maiores nomes do tênis brasileiro

Bia Haddad Maia, com 28 anos, é um dos maiores nomes do tênis brasileiro. Com vitórias notáveis contra jogadoras de elite, ela tem demonstrado talento e determinação excepcionais. Em outubro de 2023, a atleta faturou o título mais expressivo de sua carreira, o “WTA Elite Trophy”, tornando-se a primeira jogadora na história do tênis a conquistar o prêmio. Após garantir a primeira medalha do Brasil na modalidade em Tóquio 2020, ela busca fazer história em 2024.

3. Darlan Romani

Darlan Romani ultrapassou o índice olímpico de arremesso de peso em "Troféu Brasil" e conquistou medalha de ouro

Darlan Romani, com 33 anos, é uma das grandes esperanças brasileiras nas Olimpíadas de Paris 2024 no arremesso de peso. Com recordes sul-americanos, ele se destacou no cenário internacional ao conquistar o quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Além disso, o atleta garantiu a 12ª medalha de ouro no Troféu Brasil, com a melhor marca de 2024 e acima do índice olímpico, cravando 21,52 m – o indicador olímpico é de 21,50 m.

4. Flávia Saraiva

Devido ao seu talento e trajetória impressionante, Flávia Saraiva, de 24 anos, é uma das grandes apostas da ginástica olímpica. Com diversos prêmios em campeonatos mundiais e uma medalha de prata no “Individual Geral de Ginástica” no Pan-Americano 2023, ela já demonstrou sua capacidade de competir no mais alto nível. Nas Olimpíadas de 2024, a atleta pode se destacar, sobretudo, nas provas de solo e trave.

5. Alison dos Santos

Alison dos Santos é um dos atletas mais bem sucedidos no salto com barreiras

Alison dos Santos, conhecido como “Piu”, aos 24 anos, é um dos atletas brasileiros mais bem-sucedidos no salto com barreira. Campeão Mundial em 2022, nos Estados Unidos, e medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020, ele embarca para Paris em busca do ouro. Recentemente, ele disputou a final dos 400 m com barreiras na etapa de Doha, da “Diamond League de Atletismo”, e cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s86, conquistando o 1º lugar na competição. A vitória também retira as especulações sobre o seu condicionamento físico após um ano de uma cirurgia no joelho.

6. Rayssa Leal

Rayssa Leal tem se destacado com uma das principais skatistas do mundo