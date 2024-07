PET

7 cuidados com a saúde de cães e gatos após a adoção

A adoção de cachorros e gatos é um ato de amor que proporciona muita alegria e companheirismo. No entanto, essa decisão também traz consigo a responsabilidade de cuidar da saúde e do bem-estar do animal. Desde o momento do acolhimento, é essencial estar atento às necessidades básicas para garantir que o pet se mantenha saudável. Abaixo, confira os principais cuidados!