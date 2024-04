7 dicas para cuidar dos cabelos no outono

Veja como adequar a sua rotina para manter os fios saudáveis nesta época do ano

Durante o outono, é importante prestar atenção aos cuidados com o cabelo, já que as mudanças climáticas podem afetar a aparência e a saúde dos fios. Uma das principais preocupações durante essa estação é a queda excessiva, que pode ser causada por diversos fatores, como o clima mais seco e a falta de umidade no ar.