7 livros para divertir e ensinar as crianças

Confira obras que abordam temas importantes sobre o desenvolvimento dos pequenos de maneira lúdica

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 10:36

Os livros funcionam como ótimos aliados para apresentar o mundo às crianças. Além de entreter, eles são ferramentas essenciais na educação e no desenvolvimento intelectual. Mesmo antes da alfabetização, os pais podem estimular a leitura. Enquanto brincam, os pequenos aprimoram o processo cognitivo, encorajam a imaginação e enriquecem o vocabulário.

Mostrar como surgem as palavras, fazê-los compreender os números, ensinar a dormir, usar o banheiro e a se alimentar, além de estimular a criatividade e explicar questões de tecnologias, pode ser mais divertido com histórias pensadas especialmente para esses propósitos.

A integração entre leitura e mundo lúdico prepara as crianças para os desafios da infância. Pais, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos também são convidados a embarcar em uma empolgante aventura de descobertas. A seguir, confira 7 dicas de leituras que vão auxiliar nessa jornada!

1. Bichos de A a Z

Este livro trata-se de um conjunto de poemas escrito pelo cordelista George Gimenes para estimular o aumento de vocabulário das crianças e incentivar o contato delas com a fauna. Entre as páginas, apoiadas por ilustrações divertidas e coloridas de animais, ele desafia os pequenos a descobrirem os bichinhos a partir da descrição rimada. Além dos textos, há espaços para os leitores construírem os próprios versos e um breve dicionário com explicações de termos que podem ser desconhecidos na primeira infância.

2. 1, 2, 3, vamos contar?

Quantos barquinhos navegam pelo mar? E quantos passarinhos no céu a voar? Compreender os números pode ficar mais fácil se a rima funcionar. Com o propósito de ser uma ferramenta que ajuda a introduzir os números na primeira infância, o livro escrito por Maíra Lot Micales e ilustrado por Thiago Egg utiliza cenários do dia a dia da criança, como caixa de brinquedos, cama, animais e cores. No final, o pequeno é convidado a participar de um quiz para recapitular o que aprendeu.

3. Dino não quer comer

Quando Dino se recusa a comer, Mamãessauro e Papaissauro se unem para ajudá-lo em uma emocionante jornada. Com a orientação da nutricionista Elisa de Espíndola e da fonoaudióloga Jéssica Batista, a narrativa apresenta uma abordagem lúdica e instrutiva para lidar com a seletividade alimentar em crianças. As belas ilustrações de Bernardo Amin complementam a história, tornando este livro uma ferramenta essencial para famílias que buscam soluções criativas para ajudar seus filhos a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis.

4. A cabana noturna

Escrito e ilustrado por Landis Blair, esta é uma história de ninar ideal para crianças que têm medo do escuro. Inspirado nas próprias experiências do autor, a obra conta a história de Miguel, um menino que, ao seguir luzes misteriosas, embarca em uma aventura mágica pelo céu noturno e uma floresta encantada. Com ilustrações acolhedoras, o livro transforma a hora de dormir em um momento calmo e seguro, ajudando os pequenos leitores a enfrentarem seus medos e a relaxarem para uma boa noite de sono.

5. Cocô, Xixi e Pum

Quando o Cocô, o Xixi e o Pum se encontraram, fazem uma bagunça e tanto! É que eles descobriram que tinham o mesmo sonho: não queriam mais morar nas fraldas nem ficar manchando colchões por aí. O desfralde é sempre um momento desafiador, tanto para as crianças quanto para os responsáveis, mas este livro, escrito por Maíra Lot Micales e ilustrado por Thiago Egg, vai arrancar muitas risadas do pequeno leitor e incentivá-lo a tomar coragem para abandonar as fraldas de uma vez por todas.

6. O que é maior?

Uma pergunta simples, “O que é maior do que uma formiga construtora?”, desencadeia comparações criativas e divertidas no livro infantil “O que é maior?”. Com girafas contorcionistas, baleias paraquedistas e muito mais, a história estimula a imaginação dos pequenos leitores. Por meio de jogos de palavras divertidos de Yuri de Francco e ilustrações coloridas de Silvana Rando, que dão vida às respostas inusitadas, a leitura torna-se um momento lúdico e educativo, perfeito para enriquecer o vocabulário das crianças e incentivá-las a explorar novas possibilidades criativas.

7. ABC da Robótica

O universo da tecnologia é extraordinário, mas para alguns é também um pouco misterioso. Só que tudo fica mais fácil quando conhecemos o que está por trás de tantas máquinas e programas ao nosso redor. Dá até vontade de sair criando projetos e pôr a mão na massa. Do A de arduino ao Z de zigue-zague, os autores Carlos Seabra e Sérgio Maciel fazem um passeio divertido pelo abecedário da robótica. Um livro para mentes curiosas que querem desvendar os segredos do mundo robótico.