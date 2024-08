CONFIRA

7 mitos e verdades sobre alimentação e amamentação

1. A alimentação da mãe influencia na amamentação

2. Algumas mães produzem “leite fraco” para o bebê

Mito. Não existe leite fraco. O leite materno é o alimento mais completo que o bebê pode receber. “Toda mãe é capaz de produzir o leite com os nutrientes necessários para suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. O que acontece em alguns casos é que a produção de leite pode estar baixa, mas isso não está relacionado com a qualidade do leite e pode ser facilmente resolvido”, comenta a Dra. Kelly Oliveira, pediatra especialista em amamentação, responsável pelo perfil Pediatria Descomplicada no Instagram, que orienta pais sobre cuidados com os filhos sem neura.