7 vitaminas para ajudar no emagrecimento e limpar o organismo

Publicado em 26 de abril de 2024 às 16:29

O consumo de vitaminas auxilia muito no processo de emagrecimento e na limpeza do organismo. Quando feitas com frutas, elas ficam ainda mais nutritivas, saborosas e proporcionam sensação de saciedade devido às fibras, ajudando a controlar o apetite e reduzindo a ingestão calórica total.

Ademais, as vitaminas presentes nas frutas se mostram essenciais para o metabolismo energético, promovendo a queima de gordura e o uso eficiente dos nutrientes pelo corpo. A vitamina C, por exemplo, não apenas fortalece o sistema imunológico, mas também está relacionada à oxidação das gorduras durante o exercício físico.

Inclusive, muitas frutas contêm antioxidantes que auxiliam na eliminação de radicais livres e toxinas, contribuindo para a desintoxicação e a limpeza do organismo. Portanto, o consumo equilibrado de frutas como parte de uma dieta saudável pode proporcionar benefícios significativos para o emagrecimento e a promoção da saúde geral.

A seguir, confira como preparar algumas vitaminas excelentes para o emagrecimento e para a limpeza do organismo!

Vitamina de banana e amêndoas

Ingredientes

1 banana cortada em rodelas

4 amêndoas picadas

400 ml de leite de amêndoas

1/2 colher de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, as amêndoas, o leite, a canela em pó e as pedras de gelo e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina abacaxi com cúrcuma

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 l de leite de soja

1 colher de chá de cúrcuma em pó

4 fatias de gengibre

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi e o leite de soja e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma, o gengibre e o gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de melão com limão

Ingredientes

1/2 melão cortado em pedaços

250 ml de leite de soja

Suco de 2 limões

3 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o melão e o leite de soja e bata obter uma mistura homogênea. Adicione o suco de limão e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia

Ingredientes

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de farinha de aveia

1/2 mamão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite desnatado, a farinha de aveia, o mamão e as pedras de gelo e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de maçã-verde com espinafre

Ingredientes

1 maçã-verde cortada em pedaços

200 ml de leite de aveia

1 colher de chá de chia

1 punhado de espinafre

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã-verde, o leite, a chia e o espinafre. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione pedras de gelo e bata novamente. Sirva imediatamente.

Vitamina de morango e banana

Ingredientes

1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas

1 banana cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de leite desnatado

4 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente por 2 minutos. Sirva em seguida.

Vitamina mirtilo com linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de mirtilos

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de sementes de linhaça

1 colher de sobremesa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo