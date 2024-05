8 dicas de decoração para montar uma mesa de São João

1. Escolha a toalha de mesa certa

2. Use adornos típicos

3. Aposte em cores vibrantes

4. Inclua elementos naturais

Para um toque autêntico, incorpore elementos naturais na decoração. Use cestas de vime para servir pães e frutas, folhas de bananeira como sousplats, e palha para envolver talheres. Esses elementos trazem rusticidade e autenticidade à mesa, conectando os convidados com a tradição junina.

5. Capriche nos detalhes

Detalhes fazem toda a diferença. Personalize a mesa com etiquetas feitas à mão para identificar os pratos, use fitas de cetim para amarrar os guardanapos e coloque velas em potes de vidro decorados com juta. Esses toques personalizados mostram cuidado, encantando os convidados.

6. Prepare doces típicos

7. Bebidas servidas com charme

Decore as garrafas de bebidas com fitas coloridas e use canudos de papel decorados. Para as crianças, sucos servidos em potes de vidro com tampa e canudos coloridos adicionam um toque divertido. Para os adultos, quentão e vinho quente podem ser servidos em canecas de cerâmica.